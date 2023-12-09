Конгрессмен: делать свою работу и наводить порядок на границе Байден не желает — ему важнее Украина

Америку по-прежнему продолжают заполонять нелегалы, однако администрация Байдена всё ещё сопротивляется республиканцам, которые предлагают президенту сначала принять меры для урегулирования кризиса на южных рубежах, а затем уже заниматься Украиной, отметил в интервью Fox News член палаты представителей США от штата Техас Чип Рой. По мысли чиновника, республиканцы лишь хотят, чтобы Байден делал свою работу — однако Украина его, очевидно, интересует куда больше, чем южные рубежи.

ЧИП РОЙ, член палаты представителей США от штата Техас: В Аризоне у нас тоже кризисная ситуация — и дальше так продолжаться никак не может. В нашу страну потоком идут мигранты. Мы с вами уже это обсуждали — в наши города потоком идёт фентанил, от которого погибают наши дети. Мы в Техасе на решение пограничного кризиса потратили 12,5 миллиарда долларов. Но ведь это всё — проблемы, начать решать которые можно немедленно. Когда при президенте Обаме пост министра внутренней безопасности занимал Джей Джонсон, он говорил, что, если в страну в сутки попадает тысяча мигрантов, это уже кризис — а вот вчера у нас зафиксировали цифру 12 тысяч, Нил.



Мы же, то есть республиканцы, хотим сказать только вот что: не следует ли нам в первую очередь заботиться о южных рубежах США, суверенитете Америки и безопасности американцев, а не о том, чтобы выкинуть на Украину ещё 60 миллиардов долларов, не выполняя при этом задачу по обеспечению безопасности американцев здесь, у себя дома? Мы все хотим, чтобы Путина остановили, а Украина оказалась в надёжном положении и сохранила суверенитет, но ставить Украину превыше американского народа в наши задачи не входит. И что важно, спикер палаты представителей Майк Джонсон говорит сенату лишь одно: «Делайте свою работу — соблюдайте закон и добивайтесь от президента, чтобы он его соблюдал; добивайтесь, чтобы министр внутренней безопасности прекратил игнорировать свои, продиктованные Конституцией и другими законами, обязанности по поддержанию порядка на границе. Нил, в моём штате гибнут люди. Нам наносят ущерб, а нынешний президент нас игнорируют. И сказать в ответ на это мы хотим лишь одно: «Делайте свою работу».

Когда вы увязываете эти две вещи, а президент в ответ говорит, что с большой радостью обсудит с вами какие-то отдельные шаги, создаётся впечатление, что вы ему не доверяете.

ЧИП РОЙ: А я и не знаю, с чего бы мне ему доверять, когда на территории США отпустили на все четыре стороны почти пять с небольшим миллионов человек; когда почти два миллиона человек смогли сбежать от пограничников; когда к нам со всего мира едут люди, фигурирующие в списках террористов, люди, которых просто забрасывают в США, а они потом несут угрозу нам же. С чего же мне доверять нынешней администрации?





И, что важно, мы хотим сказать лишь вот что: «Сделайте свою работу — примите новый закон об обеспечении порядка на границе, обеспечьте исполнение всех законов и покажите, что вы и дальше будете исполнять свои обязанности и поддерживать порядок на границе, а уже после этого давайте обсуждать Украину». Вот в буквальном смысле и всё, что мы хотим сказать, — но нынешняя администрация даже это делать отказывается.





Нам нужно разъяснить американским гражданам, что нынешняя президентская администрация ставит обеспечение безопасности Украины выше обеспечения безопасности Америки, а выделение денег на расширение Налоговой службы — выше предоставления помощи Израилю. Какие у демократов приоритеты, нам известно, и к США и их интересам они отношения не имеют.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.