Экс-разведчик ВМС США: в стране огромная проблема с мигрантами — и правительство не справляется с их потоком

У Соединённых Штатов серьёзнейшие проблемы с нелегалами, но администрация президента будет утаивать неудобную им информацию, заявил экс-разведчик ВМС США Джек Пособец в интервью Стивену Гарднеру. В США за время правления Байдена таким образом въехало 8 млн человек. Население страны же находится в информационном пузыре и получает только нужную верхушке картину мира. При этом невозможно представить такую же проблему на границе Китая или России.

С тех пор как Джо Байден стал президентом, в страну въехало не менее 8 миллионов человек. Сегодня глава Министерства здравоохранения Алехандро Майоркас со смехом сказал: «Знаете, на самом деле здесь работают 12 миллионов нелегалов, и они великолепны». То есть он показывает, что намеренно пускает в страну людей, о которых мы ничего не знаем.

Очевидно, что он не контролирует границу. Но вот что меня действительно насторожило сегодня утром: лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что защита нашей южной границы является угрозой для мировой демократии и играет на руку Владимиру Путину из России и Си Цзиньпину из Китая. О чем, черт возьми, говорит этот парень? Как защита Америки влияет на мировую демократию? Каким образом защита Соединёнными Штатами своих границ играет на руку Владимиру Путину и Си Цзиньпину из Китая? В словах этого парня нет никакого смысла. Он самый влиятельный человек в сенате. Он звучит как полный имбецил.

ДЖЕК ПОСОБЕЦ, бывший офицер разведки ВМС США: Знаете, у вас есть ситуация, когда, опять же, эти люди, они полностью ослеплены, термин, который я использую, — они полностью ослеплены. А «ослеплены» в основном означает, что вы настолько одурманены вашими лидерами, вашим информационным пузырём и вашей информационной экосистемой, где у вас есть такие люди, как MSNBC, CNN, которые просто постоянно лгут вам о положении дел, о состоянии нашего мира, о состоянии преступности, об инфляции и так далее, и так далее.

Так что вы совершенно обескуражены, и потом найдутся люди, которые возьмут эту речь, которую вы только что услышали, нарежут её, добавят смех, аплодисменты. Они вырежут из неё те части, которые плохо звучат для их стороны. Это, кстати, то же самое, что они сделают, если Хантер Байден действительно придёт на слушания, и они выставят свою сторону в лучшем свете, опустив весь остальной контекст, опустив всю остальную информацию, чтобы она дошла до их людей, и они скажут: вау, посмотрите, какие мы великие.

Посмотрите, какой замечательный Джо Байден. Посмотрите, какая великая страна. И хотя эти люди приходят, знаете что? Это Эзра Лазарус. Они — кишащие массы. Они жаждут свободы. Это всё что есть. Они просто хотят вырваться на свободу. Вы заметили, кстати, что я отдаю республиканцам должное, потому что республиканцы, по крайней мере, перестали говорить эту чушь, потому что, ребята, сейчас уже не 90-е—80-е годы.

Мы попробовали это. Очевидно, что это был полный провал. Эти люди, несомненно, во многих случаях являются экономическими мигрантами. Они приехали сюда, чтобы отправить денежные переводы в Гватемалу, в Сальвадор, в Эквадор, ладно, во многих случаях уже не в Сальвадор. Но во многих из этих мест есть и транснациональные банды, такие как MS-13 и, конечно, банды, торгующие детьми, которые используют этих детей и женщин, сотнями в день, насилуя и нападая на них, пересекающих границу, потому что там совершенно дикий, дикий Запад.

И поэтому идея о том, что это хорошо или полезно для нашей страны в любом случае, является полной отсебятиной, и так было всегда. Если бы это была любая другая страна, это можно было бы назвать формой гибридной войны, и я действительно определяю это как форму гибридной войны против Соединённых Штатов, что, как сказал тот парень, хорошо, это помогает Китаю и России.

Вы смотрели на пограничную политику Китая и России? Вы думаете, что 8 миллионов человек могут пересечь границу Китая? Нет, абсолютно нет. Даже не спрашивайте. И вы, кстати, постоянно видите это на границе между Бирмой и Китаем. У них огромная пограничная проблема, когда речь идёт не только о мигрантах, но и о партизанах, повстанческих группах, о ситуации в дельте Меконга, которая продолжается.

И если кто-то из них создаёт проблемы для Китая, знаете, что они делают? Они входят и убивают их всех, а затем закрывают границу, чтобы люди перестали её пересекать. Именно так поступает Китай. Когда у России возникают проблемы на границе, когда это Чечня или что-то в этом роде, они приходят и наводят порядок, так что нет, нет, это не похоже на Китай и Россию.

На самом деле, мы противоположны тому, что сделали бы Китай и Россия.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.