Fox News: мигранты уничтожают США, но администрация Байдена упорно игнорирует эту угрозу

Игнорируя миграционный кризис и открытые границы, руководство США поощряет своих противников и открывает им новые возможности для уничтожения Штатов, заявил кандидат в сенаторы от Монтаны Тим Шиви в интервью Fox News. Сегодня в США попадают толпы мигрантов, которые несут с собой преступность и наркотики, а такие страны, как Китай и Иран, пользуются бездействием Байдена и ослабляют США изнутри.

Пока в Европе и на Ближнем Востоке бушуют войны, мы продолжаем наблюдать рост враждебности со стороны Китая по отношению к Тайваню, Америке и нашим союзникам. И общественность тоже это видит. Как показывают результаты нового опроса, большинство американцев считают Китай нашей главной угрозой: число выбравших этот вариант увеличилось на 30 процентов всего за 5 лет.

Сегодня с нами на связи бывший морской пехотинец, кандидат в сенаторы от штата Монтана Тим Шихи. Тим, рад видеть вас. Что вы думаете об этом опросе, который показывает, насколько серьёзно американская общественность воспринимает угрозу в лица Китая?

ТИМ ШИВИ, кандидат в сенаторы от штата Монтана: Америка сейчас находится на распутье, Уилл. И американский народ распознаёт угрозы, когда сталкивается с ними. Людям не нужны объяснения от Госдепартамента или Белого дома о том, каковы наши угрозы, — мы и так чувствуем их каждый день. Южная граница широко открыта, 70 тысяч американцев в год умирают от передозировки фентанила, от 10 до 20 тысяч мигрантов в день приезжают сюда, привозя с собой наркотики и преступность, и по большей части всё это подпитывается Китаем.

За последнее десятилетие Китай в пять раз увеличил долю фермерских земель в своей собственности в США. Они подрывают нашу безопасность по всему миру. Они крадут интеллектуальную собственность, сажают в тюрьму бизнес-лидеров. Они активно подрывают американские свободы по всему миру. А мы ничего с этим не делаем.

То же самое происходит и с Ираном. Мы даём им миллиарды долларов каждый год. Мы расширяем возможности наших противников по всему миру — от Европы до Ближнего Востока и Азии. Пора положить этому конец. Нам нужно новое поколение лидеров, которые поставят в приоритет Америку, и именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру.

Послушайте, Тим, но ведь не так много людей говорят о Монтане. Они не обсуждают значимость выборов в сенат, хотя речь идёт о будущем балансе сил в Вашингтоне. Сейчас, когда вы проводите кампанию по всей Монтане, борясь с действующим сенатором Джоном Тестером, скажите, какие вопросы в первую очередь волнуют жителей Монтаны?

ТИМ ШИВИ: Во-первых, это южная граница. Мы — северный пограничный штат, которого касается проблема на южной границе. Мы ощущаем это в наших сельских общинах, которые вымирают из-за фентанила и опиоидов. Мы видим это и в городах. В Монтане не так много больших городов, средний размер наших «больших городов» составляет 40-50 тысяч человек. И люди здесь впервые в жизни столкнулись с преступностью. Из машин крадут катализаторы, на улицах постоянная стрельба. Монтана всегда была мирным и тихим местом, поэтому люди недоумевают, что вообще происходит. Они видят это изо дня в день и делают вполне логичные и точные выводы о том, что это связано с наркоторговлей, преступными элементами и картелями, которые попадают к нам прямиком с южной границы.

Знаете, Монтана ничем не отличается от того же Техаса, Флориды или Теннесси в том плане, что сюда приезжает большое количество мигрантов США, из таких мест, как Калифорния. Монтана стала очень популярной благодаря таким сериалам, как «Йеллоустон». Культурная ассимиляция — это одно, но что насчёт ценностей? Как себя ведут новые жители Монтаны? Разделяют ли они ценности ваших избирателей?

ТИМ ШИВИ: Подавляющее большинство — да. Знаете, у Монтаны ведь интересная политическая история. Это не традиционно республиканский штат. Около ста лет у власти здесь были два сенатора-демократа. Один из самых долгоправящих председателей сената в истории, Майк Мэнсфилд, был демократом от Монтаны. Так что у нас сложная и независимая политическая история.

Жители Монтаны независимы, но социально консервативны, и они отчётливо распознают угрозы, когда сталкиваются с ними. Вот почему за последние шесть лет в нашем штате семь из восьми мест, занимаемых демократами, превратились в восемь из девяти мест, занимаемых республиканцами. Люди разочарованы этой всё более прогрессивной политикой, которую поддерживают Джон Тестер и Джо Байден: открытые границы, упадок энергетики, упадок бизнеса, сотрудничество с Ираном и Китаем. Люди всё чувствуют, они наблюдают это каждый день и готовы к переменам. Именно поэтому мы лидируем в опросах против Джона Тестера и победим в 2024 году.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2024 года.