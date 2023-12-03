Fox News: в США нет свободы слова — людей с «неверной» позицией заставят молчать любой ценой
Если вы думаете, что демократы действительно обеспокоены вмешательством в выборы, — вы просто невнимательны. Когда они одержимо твердили о вмешательстве России в выборы, это было сделано только для того, чтобы навредить Трампу. И если вы верите, что они считают, что приход Трампа в Белый дом поставит демократию под угрозу, — вы ничего не понимаете. Эти же люди подрывают доверие к нашему Минюсту и ФБР. Это они разрушили нашу некогда безопасную границу. Они нанесли огромный ущерб вере общественности в демократические институты. Плевать они хотели на демократию.
И если вы думаете, что либералы всё ещё беспокоятся о свободе слова, то, по-моему, вы застряли где-то в конце 1960-х. Сейчас либералы только поддерживают государственную цензуру. Они поддерживают правительственную слежку за невинными американцами, если эти американцы — их политические оппоненты. Теперь бывшая толпа борцов за свободу слова пополнилась тоталитаристами. Это новые тоталитаристы, которые считают, что таких людей, как Трамп и Десантис, нужно остановить любыми способами. «Но у них есть гражданские права?» — нет, не думаю.
И, конечно, в эту же категорию попадает и Илон Маск. Персона нон грата. Вчера на него надавили в связи с оттоком спонсоров из X из-за кампании Media Matters против него за якобы антисемитский контент в Twitter. Что ж, его ответ услышал весь мир.
ЖУРНАЛИСТ: Вся эта история с критикой, с уходами рекламодателей. Мы пообщались с Бобом Айгером…
ИЛОН МАСК, предприниматель: Надеюсь, они прекратят.
ЖУРНАЛИСТ: Вы надеетесь?..
ИЛОН МАСК: Прекратите рекламировать.
ЖУРНАЛИСТ: Вы не хотите, чтобы они выставляли рекламу в Х?
ИЛОН МАСК: Всё верно.
ЖУРНАЛИСТ: Что вы имеете в виду?
ИЛОН МАСК: Если вы пытаетесь шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами — идите к чёрту.
ЖУРНАЛИСТ: Но…
ИЛОН МАСК: Идите. К. Чёрту. Так понятнее? Это моя позиция. Не рекламируйтесь.
Многим его ответ показался грубым. Да и мы вроде как с первого раза поняли. Но ведь, если задуматься: во многом Маск выражает то разочарование, которое испытывают миллионы американцев от того, что происходит с этой страной. Они, конечно, не мультимиллиардеры, но тоже видят, что происходит. Свободы, которые мы когда-то воспринимали как нечто само собой разумеющееся, находятся под угрозой. И ни одна из них не является более важной, чем свобода слова.
Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.
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