Bloomberg: помощь Украине грозит оставить США без оружия

США стали более уязвимыми, истощив свои запасы, продавая, одалживая и безвозмездно передавая оружие своим союзникам, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, пока мир входит в новую фазу конфликта между великими державами, Соединённые Штаты имеют существенные проблемы с производственной базой.

США продают, одалживают и безвозмездно передают оружие своим союзникам по всему миру, сокращая свои запасы вооружения и боеприпасов, которое может им понадобиться в случае войны, пишет Bloomberg.

Возросший спрос со стороны союзников США наряду с тенденцией консолидации в оборонном секторе, которая продолжалась около трёх десятилетий, привели к расширению производства вооружения в стране.

С февраля 2022 года администрация президента Джо Байдена предоставила Киеву помощь в области безопасности на сумму $44 млрд и запросила дополнительную помощь для этой страны, а также для Израиля и Тайваня. В среду Байден призвал конгрессменов одобрить пакет дополнительной помощи Украине.

Однако Армейский научный совет сообщает конгрессу, что оборонительная база армии имеет ряд серьёзных «уязвимостей», так как у неё может не хватить поставок для самих Соединённых Штатов. «Пентагон говорит, что они должны учитывать все непредвиденные обстоятельства и быть к ним готовы. Есть опасения, что противники наблюдают за происходящим и могут воспользоваться возможностью, которая возникнет из-за слабости США или нехватки техники», — считает эксперт агентства Кортни Макбрайд.

Отмечается, что, пока мир входит в новую фазу конфликта между великими державами, США имеют существенные проблемы с производственной базой. Так, в стране действует лишь один завод по производству пороха, необходимого для изготовления наиболее широко используемых украинских артиллерийских снарядов.

Кроме того, последние годы военные и конгрессмены, которые выделяют им средства, были сосредоточены на более «привлекательных» системах и недостаточно средств выделяли на производство менее привлекательных патронов и снарядов. В частности, до недавнего времени США производили 15 тыс. снарядов 155-миллиметрового калибра в месяц, в то время, как украинские войска расходовали около 8 тыс. ежедневно. В ближайшие два года Пентагон надеется увеличить производство на 500%, а затраты в настоящее время оцениваются на сумму $1,5 млрд.

Генерал-майор в отставке с 32-летним опытом службы в армии Джон Феррари предупредил, что в случае, если США не примут необходимые для устранения недостаточной подготовки к войне меры, страна столкнётся с серьёзными последствиями. «Единственное, что дороже, чем подготовка к войне, — это ведение войны, а единственное, что дороже, чем ведение войны, — это проиграть войну», — приводит Bloomberg слова Феррари.