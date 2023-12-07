СТРАНА: Украина попросила у США самолёты F-18, C-130, C-17 и вертолёты Apache и Blackhawk

Официальные лица украинского Минобороны представили американской стороне целый список вооружений для обеспечения потребностей сил обороны Украины во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне. Как пишет «СТРАНА», Киев просит поставить для ВСУ истребители F-18 Super Hornet, вертолёты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны, беспилотники и другие оружие и боеприпасы.

Представители Министерства обороны Украины попросили США поставить для ВСУ истребители F-18 Super Hornet, вертолёты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны, беспилотники и другие оружие и боеприпасы. Как пишет «СТРАНА», официальные лица украинского Минобороны представили американской стороне целый список вооружений для обеспечения потребностей сил обороны Украины во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне, на котором присутствовали чиновники и руководители оборонно-промышленного комплекса.

Список включает оружие, которое у Украины уже есть, в частности, танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также уже запрошенное ранее оружие, например истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS.

Кроме того, в перечень вошли беспилотники производства General Atomics, в том числе MQ-9B Sky Guardian, системы ПВО Terminal High Altitude Area Defense от компании Lockheed, дорогостоящие самолёты C-17 Globemaster производства Boeing, самолёты C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin, ударные вертолёты Apache компании Boeing и вертолёт Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.