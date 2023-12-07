Правительство Швеции потворствует оккупации скандинавского королевства американскими войсками, предоставляя им доступ к военным базам на своей территории, пишет портал SwebbTV. Что примечательно, это происходит несмотря на то, что формально Швеция не является членом НАТО. Кроме того, принятое шведскими властями решение не обсуждалось среди населения страны, поскольку журналистский корпус не выполняет должным образом свою работу.

Американские военные находятся в Германии более 75 лет, что, по мнению критиков, является своего рода оккупацией. Теперь настала и очередь Швеции, ведь теперь Пентагон получит доступ к шведским военным базам, пишет SwebbTV.

Заключение соглашения между Швецией и США о так называемом расширенном оборонном сотрудничестве приведёт к утрате суверенитета скандинавского королевства, предостерегает портал SwebbTV. Автор статьи возмущён тем, что подписание документа осуществляется, несмотря на то что Швеция даже не является членом НАТО.

Как сообщается, договор предполагает, среди прочего, что США будут иметь доступ к шведским военным базам с возможностью складирования боеприпасов и оружия на территории Швеции. Это происходит в то время, когда министр обороны Швеции Пол Йонсон находится с визитом в США. Кроме того, американские военнослужащие будут подчиняться законодательству США, а не страны пребывания.

Главный редактор SwebbTV Микаэль Вильгерт задаётся вопросом, где на самом деле проходит черта, по которой такое развитие событий можно считать вторжением или изменой родине, поскольку шведское правительство доверяет свои вооружённые силы и военные базы в распоряжение иностранной державе. «Что если бы, скажем, этими базами стали пользоваться Россия или Иран? Будет ли это соответствовать нормам шведского законодательства?» — интересуется Вильгерт.

Североатлантический альянс лишь доказал свою полную недееспособность на Украине и «заманил» Украину в вооружённый конфликт с Россией. Похожая ситуация происходит в Северной Европе, отмечает SwebbTV.

«Вся американская политика направлена ​​на окружение России», — пояснила бывший журналист шведского телеканала SVT Крис Форсне. По её словам, Вашингтону недостаточно Финляндии, Норвегии и Дании, и такой шаг, разумеется, повысит восприятие россиянами того, что они окружены США и НАТО, что не способствует миру в регионе.

Главред информационного портала полагает, что США больше не рассчитывают на вступление Швеции в НАТО в ближайшем будущем из-за позиции Эрдогана по ситуации на Ближнем Востоке. Однако, таким образом американцы всё равно хотят покрыть своим военным присутствием очередную страну рядом с Россией. Форсне согласна с Вильгертом и подчёркивает, что за отсутствие обсуждения этого вопроса в шведском обществе полностью несёт ответственность шведский журналистский корпус, который не выполняет свою работу, завершает SwebbTV.