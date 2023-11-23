Guardian: Швеция должна в кратчайшие сроки войти в состав НАТО для отражения «российской угрозы», считает министр обороны страны

Для защиты от угрозы со стороны России Стокгольм должен как можно скорее получить статус полноценного члена НАТО, убеждён глава шведского минобороны Пол Юнсон. Как заявил чиновник в интервью The Guardian, Швеция в конечном счёте обязательно присоединится к альянсу — однако безопасность страны укрепляет уже тот факт, что она приняла решение вступить в него.

Швеция должна «как можно скорее» стать полноправным членом НАТО, дабы отвадить угрозу со стороны России, заявил в интервью The Guardian министр обороны страны Пол Юнсон.

«Мы не хотим списывать Россию со счетов в смысле угрозы, поскольку она показала признаки стойкости (на Украине. — ИноТВ), — цитирует издание Юнсона. — Поэтому нам нужно проявить упорство, а делать это лучше всего будет, работая над нашими национальными слабостями и как можно скорее интегрируясь в НАТО».

Как напоминает The Guardian, хотя Швеция подала заявку на присоединение к НАТО в мае 2022 года одновременно с Финляндией, а последняя получила официальный статус члена альянса ещё в апреле нынешнего года, Стокгольм до сих пор дожидается одобрения со стороны Турции и Венгрии. Турецкий президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном в июле пообещал как можно скорее одобрить завку страны на вступление, однако комитет турецкого парламента по международным делам на прошлой неделе сообщил, что откладывает решение вопроса, поскольку оно ещё не «назрело». В правительстве Венгрии тогда же заявили, что пока не готовы ратифицировать шведскую кандидатуру на членство — несмотря на то, что венгерский премьер Виктор Орбан ранее заявлял, что такая ратификация является не более чем «формальностью».

В беседе с корреспондентом The Guardian Юнсон не смог точно сказать, когда Швеция полностью завершит процесс вступления в альянс, однако выразил уверенность в том, что Турция и Венгрия в итоге обязательно дадут стране зелёный свет. По его словам, Будапешт уже заверил Стокгольм в том, что «не станет последним членом НАТО, который ратифицирует нашу заявку».

Как подчеркнул министр, в целом члены альянса выступают за вступление Швеции, поскольку страна обеспечит блоку «большую сратегическую глубину» и «серьёзные военные ресурсы». Кроме того, по мнению Юнсона, Швеция в любом случае укрепила свою безопасность, начав движение в сторону НАТО, даже если она и не является пока полноправным членом. «Теперь мы в большей безопасности, чем до того, как мы начали добиваться членства, поскольку мы получили гарантии безопасности от США, Великобритании, Германии, Франции и остальных скандинавских стран», — пояснил он.