SVT: шведские САУ Archer добрались до Украины вместе с сотнями обученных ими пользоваться бойцов ВСУ

В Швеции объявили о завершении передачи самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства Киеву, передаёт телеканал SVT. Как сообщается, вместе с военной техникой на Украину вернулись сотни бойцов ВСУ, которые прошли обучение на современных боевых машинах.

Украинские военнослужащие прошли обучение по управлению самоходными артиллерийскими системами Archer на шведской земле. В настоящее время военная техника доставлена на Украину вместе с сотнями бойцов ВСУ, прошедших соответствующие курсы обучения по работе на боевых машинах, передаёт телеканал SVT.

В январе шведское правительство объявило о том, что Стокгольм отправит Киеву САУ Archer шведского производства, которые очень ждали на Украине. Спустя десять месяцев военная подготовка украинских солдат и механиков завершилась.

Шведские военные, которые обучали украинских коллег, выразили удовлетворённость результатом проведённой работы и заявили о продолжении регулярного обучения украинских военных.