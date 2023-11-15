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SVT: шведские САУ Archer добрались до Украины вместе с сотнями обученных ими пользоваться бойцов ВСУ

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В Швеции объявили о завершении передачи самоходных артиллерийских установок Archer шведского производства Киеву, передаёт телеканал SVT. Как сообщается, вместе с военной техникой на Украину вернулись сотни бойцов ВСУ, которые прошли обучение на современных боевых машинах.
SVT: шведские САУ Archer добрались до Украины вместе с сотнями обученных ими пользоваться бойцов ВСУ
AP

Украинские военнослужащие прошли обучение по управлению самоходными артиллерийскими системами Archer на шведской земле. В настоящее время военная техника доставлена на Украину вместе с сотнями бойцов ВСУ, прошедших соответствующие курсы обучения по работе на боевых машинах, передаёт телеканал SVT.

В январе шведское правительство объявило о том, что Стокгольм отправит Киеву САУ Archer шведского производства, которые очень ждали на Украине. Спустя десять месяцев военная подготовка украинских солдат и механиков завершилась.
 
Шведские военные, которые обучали украинских коллег, выразили удовлетворённость результатом проведённой работы и заявили о продолжении регулярного обучения украинских военных.
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