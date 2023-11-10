TV4: шведская оборонная промышленность достигла «небывалого максимума»

Шведский ВПК растёт небывалыми ранее темпами и достиг своего максимума, сообщает телеканал TV4. За последние 7 лет оборот шведских оборонных компаний увеличился на 70% и продолжает увеличиваться. Крупнейший заказ в истории был размещён весной прошлого года Чехией, которая оплатила производство 246 боевых машин пехоты Stridsvagn 90 на десятки миллиардов крон.

Оборот шведского ВПК увеличился на 70% за последние семь лет и продолжит расти в дальнейшем, сообщает телеканал TV4. Весной прошлого года состоялась крупнейшая сделка в истории, когда Чехия заказала 246 БМП Stridsfordon 90 на сумму 23 млрд шведских крон. Кроме того, производящая истребители Jas Gripen компания Saab и выпускающая гранатомёты и противотанковые ракеты Saab Dynamics значительно увеличивают оборот и нанимают новых сотрудников.

По словам генерального директора BAE Systems Hägglunds Томми Густафссона-Раска, в портфеле предприятия находятся заказы на 60 млрд шведских крон, что является «небывалым максимумом» для оборонной производственной компании. В этом году оборот BAE Systems Hägglunds составит чуть более 6 млрд. Как ожидается, через четыре года оборот удвоится — до 12 млрд. Штат компании также увеличится с 800 более чем до 2000 сотрудников, завершает TV4.