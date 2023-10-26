SwebbTV: Швеция в шаге от того, чтобы попасть на «передовую линию» НАТО против России

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«Заготавливают дрова и свечи»: ABC News рассказал, как украинцы готовятся к предстоящей зиме ABC News
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RUSI: британский эксперт предрёк Украине тяжёлую зиму RUSI
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«Яблоко»: Путин и Явлинский обсудили СВО и проблемы российской экономики
Российский лидер Владимир Путин и председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский провели встречу.
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Путин приехал в Королёв на РКК «Энергия»
Президент России Владимир Путин приехал в Королёв на РКК «Энергия».
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Российские средства ПВО уничтожили украинский дрон над Курской областью
В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Курской областью.
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В Казанском кремле вручили госнаграды
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил госнаграды России и Татарстана передовикам производства, работникам системы здравоохранения, представителям творческой и научно-технической интеллигенции. Церемония прошла в Казанском кремле.
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Журова поддержала идею РФС подать заявку на проведение ЧЕ по футболу
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможности подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году в России.
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RT опубликовал запись допроса бойцов ВСУ, сдавшихся на Соледарском направлении
В распоряжении RT оказалась запись допроса бойцов ВСУ, которые сдались в плен на Соледарском направлении.
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Индекс промышленного производства в Удмуртии вырос на 8% в январе — сентябре
Индекс промышленного производства в Удмуртии увеличился на 8% за январь — сентябрь 2023 года.
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Россия и Украина разорвали соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Соглашение между Россией и Украиной о научно-техническом сотрудничестве прекратило своё действие.
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Россия и Украина прекратили соглашение о сотрудничестве для развития КПП
Россия и Украина прекратили действие соглашения о сотрудничестве и взаимодействии для развития приграничных пунктов пропуска.
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Саратовский театр драмы приехал в Ижевск на гастроли
Саратовский академический театр драмы имени Слонова приехал в Ижевск на гастроли, которые продлятся с 25 до 29 октября. Программа включает пять спектаклей.
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Abendzeitung: Гвардиола видит Мусиалу в качестве замены Де Брёйне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет заполучить футболиста «Баварии» Джамала Мусиалу.
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В Омской области продлён режим повышенной готовности по COVID-19
На заседании оперштаба в Омской области приняли решение продлить режим повышенной готовности по COVID-19. Он будет действовать до 30 ноября.
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В Удмуртии убрали 4150 тонн мусора в 16 городах и районах с начала года
В Удмуртии убрали 4150 т мусора в 16 городах и районах с начала 2023 года, рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.
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МИД: решение Берна сохранить антииранские санкции наносит ущерб его нейтральности
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение Берна сохранить ряд санкций против Ирана наносит ущерб Швейцарии как нейтральной дипломатической площадке.
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Россия намерена нарастить в девять раз орбитальную группировку к 2036 году
Предприятия «Роскосмоса» активно работают над организацией серийного производства спутников, чтобы к 2036 году нарастить в девять раз орбитальную группировку России.
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НХЛ дисквалифицировала хоккеиста «Оттавы» на 41 игру за ставки на спорт
Национальная хоккейная лига (НХЛ) дисквалифицировала нападающего «Оттавы» Шейна Пинто за действия, связанные со ставками на спорт.
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В Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение»
В Хабаровском крае построили 16 больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов по национальному проекту «Здравоохранение» за пять лет.
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Пентагон: США передадут Украине NASAMS, HIMARS и другие вооружения
Новый пакет военной помощи для Украины предусматривает передачу Киеву боеприпасов для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и других вооружений.
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Риелтор Кулагин посоветовал не покупать жильё, которое продают по доверенности
Риелтор Андрей Кулагин дал рекомендации по безопасной покупке жилья.
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Российский боец рассказал о переброске боевиков «Азова» под Кременную
Российский боец спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ перебросили боевиков «Кракена» и «Азова»* на Кременское направление.
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Суд арестовал экс-главу отделения ПФР в Ингушетии по делу о хищении
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего главу отделения Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия Ислама Сейнароева по делу о хищении.
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Непомнящий считает, что РФС не стоит спешить с переходом в Азию
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился мнением о рассмотрении исполкомом Российского футбольного союза (РФС) вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) в ноябре или декабре текущего года.
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Автоэксперт Ракитин: зимой летние шины теряют сцепные свойства
Главный редактор автомобильного портала Quto.ru Максим Ракитин заявил, что летние шины меняют на зимние, когда среднесуточная температура воздуха составляет +5 °С. Это связано с тем, что в холодное время суток летняя резина замерзает и становится жёсткой.
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RT опубликовал кадры уничтожения САУ украинской армии на Артёмовском направлении
Опубликовано видео уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ на Артёмовском направлении.
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Непомнящий уверен, что Россия может провести ЧЕ по футболу на высшем уровне
Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказался о возможности подачи заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в 2036 или 2040 году.
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Минобороны Израиля заявило о продолжении подготовки наземной операции в Газе
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия продолжает готовить наземную операцию в секторе Газа.
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Песков: контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина не запланировано контактов с делегацией ХАМАС.
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Посол США поддержал план создания вооружённых сил Косова
США поддерживают десятилетний план по созданию легковооружённых Сил безопасности Косова, заявил американский посол в Приштине Джеффри Ховенир.
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Spiegel: «Унион» отстранил Фофана на неделю за отказ пожать руку тренеру
Нападающий «Униона» Датро Фофана отстранён от тренировок с основной командой из-за отказа пожать руку главному тренеру Урсу Фишеру.
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Автоюрист Славнов рассказал, как определить качество масла
Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, как определить качество автомобильного масла и куда обращаться в случае поломки машины.
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Зимний музыкальный фестиваль состоится в «Зарядье» 7—31 декабря
Зимний музыкальный фестиваль будет проходить в столичном концертном зале «Зарядье» с 7 по 31 декабря. Главными темами станут танец и слово.
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В Москве выпустили «Тройку» в честь 125-летия МХТ имени Чехова
В Москве выпустили тематическую карту «Тройка», посвящённую 125-летию МХТ имени Чехова.
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Кокорин не сыграет за «Арис» в матче Лиги Европы с «Бетисом»
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин не примет участия в матче Лиги Европы с «Бетисом».
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Россия и Иран продолжат пытаться стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке
Замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с коллегой из Ирана Али Багери Кяни необходимость стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.
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Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспорт зерна
Госдума рекомендовала правительству снять ограничения на экспортные поставки зерна.
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Экс-разведчик Риттер заявил об уничтожении ВСУ вертолётами Ка-52 и ПТРК
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что российские ударные вертолёты Ка-52 и мобильные противотанковые комплексы (ПТРК) эффективно уничтожают ВСУ.
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В ФБР сообщили, что участвуют в расследовании деталей стрельбы в штате Мэн
Федеральное бюро расследований помогает правоохранительным органам в связи со стрельбой в городе Льюистон (штат Мэн).
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Матыцин: на министрах лежит ответственность по сохранению принципов спорта
Министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте заявил, что на министрах лежит ответственность по сохранению истинных принципов спорта.
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Песков заявил, что Путин доволен тренировкой стратегических сил сдерживания
Президент России Владимир Путин остался доволен результатами плановой тренировки стратегических сил сдерживания, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Футболисту Тонали назначили штраф в €20 тысяч за совершение неправомерных ставок
Итальянская федерация футбола назначила штраф полузащитнику «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали.
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ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку.
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США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $150 млн
В Госдепе США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $150 млн.
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Матыцин: требования WADA — вмешательство во внутренние дела суверенного государства
Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по изменению законодательства прямым вмешательством во внутренние дела государства.
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В Челябинске замдиректора транспортного предприятия отправили под домашний арест
В Челябинске первого заместителя муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» Светлану Батанину отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве.
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Госдума одобрила проект бюджета Фонда пенсионного и соцстрахования
Депутаты Государственной думы одобрили проект бюджета Фонда пенсионного и соцстрахования на 2024—2026 годы.
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Тарпищев назвал ожидаемым попадание Рублёва на Итоговый турнир ATP
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение относительно попадания российского теннисиста Андрея Рублёва на Итоговый турнир ATP.
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Мурашко: поддержка производителей помогает снижать цены на препараты против рака
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удаётся снижать стоимость онкопрепаратов.
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Булыкин считает, что Карпину стоит сконцентрироваться на работе в «Ростове» или сборной России
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
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В музее Лондона экоактивисты распылили крахмал на скелет динозавра
Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили крахмал на скелет динозавра в музее Лондона.
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Полиция США выдала ордер на арест подозреваемого в стрельбе в Льюистоне
Полиция выдала ордер на арест подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне Роберта Карда, заявил представитель правоохранительных органов штата Мэн Уильям Росс.