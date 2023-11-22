TV4: а нам оно надо? — в Швеции зафиксировали снижение поддержки членства в НАТО

Число шведов, поддерживающих вступление своей страны в НАТО, снижается. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведённый социологическим центром мониторинга общественного мнения Verian среди тысячи жителей королевства, передаёт телеканал TV4. Одним из основных объяснений этому может послужить затухание конфликта на Украине и отсутствие неминуемой угрозы со стороны России.

По данным последнего опроса, 57% шведов заявляют, что положительно относятся к членству Швеции в НАТО. Ещё в июле текущего года этот же показатель составлял 65%, что свидетельствует о явном изменении в поддержке вступления в военный блок, передаёт TV4.

По словам профессора политологии Университета Умео Никласа Эклунда, на общественное мнение сограждан повлиял ряд событий, и прежде всего затухание конфликта на Украине. Учёный заявил шведскому телеканалу, что чувство неминуемой угрозы, существовавшее у населения Швеции весной и летом 2022 года, начало отступать.

Как сообщает TV4, число противников НАТО увеличилось лишь незначительно, тогда как число сомневающихся увеличилось с 17 до 23% среди примерно 1 тыс. респондентов.

«Неудивительно, что люди в целом немного устали от процесса вступления Швеции в НАТО и, возможно, начинают задаваться вопросом, что это за организация на самом деле. Как так получилось, что Финляндия смогла настолько легко стать членом ЕС, в то время как нас держат в затруднительном положении? В дополнение к этому, можно представить себе, что люди начинают задумываться о том, действительно ли стоит присоединяться к этой организации», — пояснил Эклунд.