Reuters: благотворительная помощь украинским войскам застряла на границе из-за протеста польских дальнобойщиков

Из-за протестов польских дальнобойщиков на границе благотворительные организации по несколько недель не могут доставить военную помощь вооружённым силам Украины, сообщает Reuters. Между тем, такие пожертвования составляют значительную часть определённых видов оборудования — например, беспилотников, электроники, транспортных средств и бронежилетов.

Благотворительные и неправительственные организации, поставляющие военную помощь вооружённым силам Украины, сталкиваются с задержками в несколько недель в поставках беспилотников, электроники и пикапов из-за протестов польских дальнобойщиков на границе, сообщили Reuters три источника в отрасли.

Тысячи грузовиков с коммерческими товарами неделями простаивают на пограничных переходах Польши с Украиной из-за протестов, которые начались 6 ноября. Грузоперевозчики в Словакии начали аналогичную блокаду 1 декабря.

Протестующие хотят прекратить безлимитный доступ украинских дальнобойщиков в ЕС, утверждая, что украинские водители занижают цены. Киев считает, что объём перевозок в военное время делает систему разрешений для грузовиков нецелесообразной.

Хотя протестующие говорят, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые вооружённым силам Украины, закупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым запрещено пересекать заблокированную зону.

Правительство Украины располагает гораздо меньшими финансовыми ресурсами для финансирования своих вооружённых сил, чем Россия, которая начала специальную военную операцию в феврале 2022 года.

В результате на протяжении всего конфликта вооружённые силы Украины в значительной степени полагались на сотни миллионов долларов вспомогательных поставок, например, беспилотников, транспортных средств и бронежилетов от украинских благотворительных организаций.

Тарас Чмут, глава крупнейшей украинской благотворительной организации по оказанию военной помощи Come Back Alive, говорит, что десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, закупленных его группой, застряли на границе и находятся там уже несколько недель.

«Это не очень хорошо, потому что они привязаны к проектам, срокам и дедлайнам... Вещи доставляются, но это происходит медленнее, чем раньше», — сказал он агентству Reuters. По его словам, организация Come Back Alive пытается договориться с польскими властями о беспрепятственном прохождении их помощи, поскольку у Киева нет другого выбора, кроме как импортировать многие жизненно важные предметы из-за границы.

«Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы... Беспилотники FPV вообще поставляются из-за границы, и это (протест) замедляет нашу работу», — досадует он.

Степень зависимости армии от поставок добровольцев и благотворительных организаций является предметом военной тайны, но солдаты в предыдущих беседах с Reuters говорили, что пожертвования составляют значительную часть определённых видов оборудования.

Проблемы на границе возникают на фоне растущей неопределённости в отношении будущего более крупных пакетов помощи от США и Европейского союза, которые обсуждаются в Вашингтоне и Брюсселе и в которых нуждается Киев.

По словам Виктора Долгопятова, руководителя некоммерческого предприятия «Инженерный корпус», производящего различные виды оборудования, используемого украинскими вооружёнными силами, протесты на границе негативно сказываются на производителях военной техники. «Если блокада продолжится, это может стать, и уже становится, большой проблемой», — подчеркнул Долгопятов.

По его словам, Польша стала самым важным маршрутом для украинского импорта с тех пор, как Россия заблокировала черноморские порты Украины в начале конфликта. Он также рассказал Reuters, что блокада границы привела к задержке поставок деталей для станков на его заводе, а также компонентов для блоков питания, используемых в двигателях беспилотников и радиостанций.

«Я убеждён, что большое количество деталей, предназначенных для частных предприятий, которые работают над оборонными проектами, к сожалению, сейчас стоят на границе», — сказал он. Часть проблемы, по словам Долгопятова, заключается в том, что самый дешёвый способ доставки товаров из Польши — перевозить их вместе с другими грузами на больших грузовиках, что увеличивает вероятность их длительного задержания.

По его словам, польские дальнобойщики, которые пропускают военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначения, поставляемыми для того, чтобы поддержать военные действия.

Потенциальный способ обойти блокаду — перевозить грузы на обычных автомобилях, а не на грузовиках, но это гораздо дороже. Анатолий Акулов, управляющий благотворительным фондом «Украина в доспехах», который перевозит как военную, так и гуманитарную помощь, говорит, что стоимость транспортировки грузов из Польши на Украину, обычно составляющая $1700—2300 за контейнер, в ноябре выросла примерно до $5000.

По словам Акулова, задерживаются поставки деталей для беспилотников и гуманитарных грузов. Уже третью неделю задерживается груз рыболовных сетей, предназначенных для защиты от беспилотников. Он утверждает: чтобы привезти использованные рыболовные сети для защиты украинских военных от российских беспилотников, ему нужно потратить не менее $10 тыс., сообщает Reuters.