«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи

Запад обвиняют в том, что Киеву поставляется ровно столько, чтобы не проиграть. Министр обороны ФРГ не согласен с такими заявлениями. В интервью телеканалу ZDF Писториус подчеркнул, что Запад поставил Украине «безумно много», особенно учитывая, что «Украина не союзник» и перед ней нет «союзных обязательств». «Мы поставляем, что можем», отметил он.

МАРИЭТТЕ СЛОМКА, ведущая ZDF: К нам присоединяется министр обороны. Добрый вечер, господин Писториус.

БОРИС ПИСТОРИУС, министр обороны ФРГ: Добрый вечер, госпожа Сломка.

МАРИЭТТЕ СЛОМКА: Вам знакома критика о том, что Украина получает слишком мало, чтобы выиграть, и слишком много, чтобы проиграть. До сих пор вы на самом деле всегда отвергали это, если такое обвинение выдвигалось. Почему это на самом деле не так, учитывая текущую ситуацию?

БОРИС ПИСТОРИУС: Я всегда отвергал это, потому что это на самом деле неверно. Мы поставляем, что можем. Это же касается и практически всех остальных союзников и партнёров. Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, известна и заключается в том, что оборонная промышленность не может показать результатов в определённых областях так же быстро, как возникают в этом потребности. Начиная с боеприпасов и вплоть до систем ПВО. Как Германия, мы поставляем безумный объём, мы сейчас являемся второй по величине (страной. — ИноТВ) сторонником, намного опережая других, и это касается прежде всего областей, которые так важны для Украины во вторую зиму войны, то есть по ПВО и так далее.

МАРИЭТТЕ СЛОМКА: Но, господин Писториус, если мы поставляем так «безумно много» и каждый делает то, что может, то, в принципе, это означает, что весь объединённый Запад даёт всё, что может, и не в состоянии предотвратить агрессивную войну. Это совсем не успокаивающая идея.

БОРИС ПИСТОРИУС: Да, но, во-первых, мы не являемся союзником Украины. Это означает, что мы находимся вне союзных обязательств. В то же время мы говорим о России, которая, несмотря на санкции, продолжает производить, пусть и не самые современные материалы. То есть это не так, что мы осуществляем поставки, а из России ничего нового для российских вооружённых сил не приходит. Это всего лишь ход войны, что трудно предсказать, и поэтому мы находимся в той ситуации, в которой находимся. И именно поэтому важно, чтобы мы продолжали действовать. Вот почему важно и необходимо, прежде всего, сосредоточиться на устойчивости поставок, независимо от каких-либо узких мест, которые могут возникнуть.

МАРИЭТТЕ СЛОМКА: Но почему тогда массово не увеличиваются производственные мощности, если логика такова, что теперь нам нужно поддержать Украину в войне на истощение. Это война ресурсов. Россия производит всё, что может, и это намного больше, чем Украина. Почему не наращиваются производственные мощности? Почему сейчас оборонная промышленность не начинает в большом масштабе делать танки и тому подобное?

БОРИС ПИСТОРИУС: Она это делает, да! Она увеличивает мощности где возможно.

МАРИЭТТЕ СЛОМКА: Но недостаточно.

БОРИС ПИСТОРИУС: Вы знаете, что это вопрос темпа и что вы не можете влиять на темп безгранично. Чтобы организовать завод по созданию соответствующих запасов боеприпасов и взрывчатки, чтобы затем иметь возможность производить быстро и оперативно, требуется время. Мы показали это, как быстро это может происходить на производстве боеприпасов для (ЗСУ. — ИноТВ) Gepard, которое нам пришлось заново организовать в Германии. Но это тоже заняло шесть месяцев. Это значит, что мы говорим о временных процессах, которые можно ускорить, но нельзя полностью избежать.

МАРИЭТТЕ СЛОМКА: Но не странно ли, что европейцы не успели даже произвести свой (обещанный Украине. — ИноТВ) миллион боеприпасов для артиллерии до начала следующего года? Я имею в виду, что весь ЕС не смог этого сделать! Это на самом деле пугающе.

БОРИС ПИСТОРИУС: Да, но для Евросоюза это меньшая проблема. Я предупреждал об этой цифре задолго до этого, потому что видел, что эта цифра, вероятно, не может быть достигнута. Именно так создаются ожидания, которые, в конце концов, нельзя оправдать. Невозможно было легко произвести миллион (снарядов. — ИноТВ) для военной промышленности, сформировавшейся ещё в мирное время. Можно предположить, что в ближайшие несколько месяцев ситуация улучшится. Мы поставим почти 200 тысяч снарядов только из Германии и увидим, что в последующие годы эта цифра будет расти. Но всё требует времени, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов.





Дата выходв в эфир 05 декабря 2023 года.