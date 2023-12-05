Экс-полковник бундесвера: европейские дипломаты, взяв на себя обязанности военных, позорно провалили организацию военного производства
НЕЛЕ БАЛЬГО, ведущая N-TV: Господин Тиле, давайте поговорим о производстве оружия. Министр обороны Писториус недавно признал, что ЕС к весне не сможет произвести миллион снарядов, которые ЕС хотел поставить (Киеву. — ИноТВ). Украина заявляет, что на данный момент получила всего около 300 000 патронов. В чём проблема, почему так долго? Или почему невозможно сдержать это обещание?
РАЛЬФ ТИЛЕ, бывший полковник бундесвера: Мы снова узнаём фундаментальную проблему на Западе. По сути, уже несколько десятилетий с 1990-х годов мы имели дело с тем, что внешняя политика взяла на себя обязанности министров обороны. Это означает, что на важных встречах дипломаты раздают обещания. Они, однако, не должны ими выполняться. Раньше, когда министры обороны давали обещания, за ними всегда стояла прочная организация, которая затем должна была их выполнять.
Это просто позорно. И вообще, надо спросить себя, почему не удалось этого выполнить? Почему Россия, допустим, умудряется производить 200 танков и бронетехники в месяц, а Запад только 60? Причина этого лежит в том, что мы тут решили не переходить к военной экономике. Ни в области боеприпасов, ни в какой-либо другой. И поэтому наши обещания пусты. Мы создаём большие ожидания и показываем скромные результаты. Это то, к чему мы также должны относиться самокритично.
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