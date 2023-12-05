Экс-полковник бундесвера: европейские дипломаты, взяв на себя обязанности военных, позорно провалили организацию военного производства

Писториус признал провал планов ЕС по производству снарядов для Украины. Экс-полковник бундесвера Ральф Тиле считает виноватыми европейских дипломатов, взявших на себя обязанности военных. Главы МИД ЕС, не имея опыта и представлений о военном производстве, пообещали Киеву то, что никогда не могли выполнить. В эфире N-TV Тиле называет результаты работы ЕС по помощи Украине «позорными», а данные Брюсселем обещания «пустыми».

НЕЛЕ БАЛЬГО, ведущая N-TV: Господин Тиле, давайте поговорим о производстве оружия. Министр обороны Писториус недавно признал, что ЕС к весне не сможет произвести миллион снарядов, которые ЕС хотел поставить (Киеву. — ИноТВ). Украина заявляет, что на данный момент получила всего около 300 000 патронов. В чём проблема, почему так долго? Или почему невозможно сдержать это обещание?

РАЛЬФ ТИЛЕ, бывший полковник бундесвера: Мы снова узнаём фундаментальную проблему на Западе. По сути, уже несколько десятилетий с 1990-х годов мы имели дело с тем, что внешняя политика взяла на себя обязанности министров обороны. Это означает, что на важных встречах дипломаты раздают обещания. Они, однако, не должны ими выполняться. Раньше, когда министры обороны давали обещания, за ними всегда стояла прочная организация, которая затем должна была их выполнять.

Таким образом, сегодня у нас есть дипломаты, которые контролируют такие вещи, как производство боеприпасов, без опыта в оружейном бизнесе и без опыта управления. Это означает, что им удаётся выработать общее обещание с другими государствами-членами, с которым все согласны, но над реализацией не ведётся профессиональная и устойчивая работа. И вы можете увидеть эти 300 тысяч (снарядов. — ИноТВ), которые мы уже поставили, по итогу нескольких месяцев. Это соответствует немногим более 200 тысячам гранат, которые необходимы Украине каждый месяц для защиты от России.



Это просто позорно. И вообще, надо спросить себя, почему не удалось этого выполнить? Почему Россия, допустим, умудряется производить 200 танков и бронетехники в месяц, а Запад только 60? Причина этого лежит в том, что мы тут решили не переходить к военной экономике. Ни в области боеприпасов, ни в какой-либо другой. И поэтому наши обещания пусты. Мы создаём большие ожидания и показываем скромные результаты. Это то, к чему мы также должны относиться самокритично.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.