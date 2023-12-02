Столтенберг: НАТО нужно быть готовым к ухудшению положения Украины

Для Украины ситуация в военном противостоянии с Россией может ухудшиться и НАТО нужно быть к этому готовым, заявил в интервью Das Erste генеральный секретарь альянса Йенс Стотенберг. По его словам, сейчас между Киевом и Москвой идут боевые действия на истощение и решающее значение в них имеет производство вооружения. Но фрагментированность европейской оборонной промышленности, а также односторонние национальные интересы мешают добиться его увеличения.

Опасаетесь ли вы, что в будущем положение Украины не улучшится, а ухудшится? К примеру, ЕС собирался поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов, но пока отправил только 300 тысяч, и то из старых запасов. То есть ничего новопроизведённого.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы должны быть готовы к плохим новостям. Войны идут поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена. Это боевые действия на истощение, борьба за эффективность, борьба за логистику. Увеличение производства имеет решающее значение. Мы усердно работаем над тем, чтобы этого добиться.





Давайте предположим, что у вас получится. Производство будет увеличено. Но на это понадобится время. Что Украине делать в это время? Остановить атаку? Поставить в приоритет оборону, чтобы сэкономить снаряжение и боеприпасы, а также спасти жизни?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Я бы доверил принятие этих сложных оперативных решений украинцам и их военному руководству. Мы же, я думаю, должны заняться проблемой фрагментированности европейской оборонной промышленности. Мы не способны сотрудничать так тесно, как это необходимо.





Но кто этому мешает? Я абсолютно согласен с вашим анализом, но кто по прошествии двух лет всё ещё отказывается двигаться в этом направлении?

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Я бы не хотел сейчас на кого-то указывать пальцем. Я думаю, мы должны понять, что здесь речь идёт об интересах промышленности, о рабочих местах. Мы должны увидеть большую картину. Что преодоление односторонних национальных интересов пойдёт на пользу всем членам НАТО. Из-за них мы оказываемся в опасной ситуации. Мы не должны допустить, чтобы возросший спрос на боеприпасы привёл исключительно к росту цен. Нам нужно увеличить предложение.

Генеральный секретарь, большое спасибо.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ: Спасибо, что пригласили.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.