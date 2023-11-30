European Conservative: у НАТО снижается энтузиазм в отношении дальнейшей поддержки Украины

Пошёл уже 22-й месяц конфликта, но за осень линия фронта практически не сдвинулась, из-за чего всё больше стран задаются вопросом о необходимости продолжать боевые действия. Как пишет European Conservative, по обе стороны Атлантики энтузиазм в отношении дальнейшей военной поддержки Украины снижается.

По обе стороны Атлантики энтузиазм в отношении дальнейшей военной поддержки Украины снижается. Как пишет European Conservative, пошёл уже 22-й месяц конфликта, но за осень линия фронта практически не сдвинулась, из-за чего всё больше стран задаются вопросом о необходимости продолжать боевые действия.

Против поставок оружия выступают как минимум два европейских государства — члена НАТО в лице Венгрии и Словакии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто написал в соцсетях перед нынешней встречей, что НАТО «должно сделать всё возможное, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией, а также превращения в сторону конфликта». Его словацкий коллега Юрай Бланар, в свою очередь, считает невозможным решение украинского кризиса военным путём.

Однако против плана Евросоюза о ежегодных пятимиллиардных тратах на Украину в следующие четыре года высказываются и более крупные страны, такие как Германия. Ещё одной занозой в боку Киева могут стать Нидерланды после победы на недавно прошедших выборах Партии свободы. Её лидер Герт Вилдерс призвал не позволять голландским гражданам страдать из-за конфликта, который их не касается.

А в США консервативное крыло Республиканской партии не даёт конгрессу проголосовать за предложенный президентом Байденом пакет военной помощи Украине. Киев опасается, что победа Дональда Трампа на грядущих выборах может привести к тому, что Вашингтон выберет более изоляционистский внешнеполитический курс.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что министры НАТО на встрече в Брюсселе на этой неделе решительно подтвердят намерение поддерживать Киев в условиях боевых действий с Россией. С начала конфликта Соединённые Штаты выделили Украине в общей сложности $40 млрд помощи в области безопасности.