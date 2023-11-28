Bloomberg: неудачи ВСУ и перспектива затягивания конфликта ввергают украинцев в тоску и отчаяние

Чувство уныния и усталость охватывают Украину. В обществе, которое тревожит ситуация на фронте и вездесущая коррупция, появляются трещины, а рейтинг Владимира Зеленского продолжает своё падение, пишет Bloomberg.

В связи с провалом контрнаступления и растущей вероятностью затягивания конфликта Украину окутывает чувство уныния. Опросы показывают, что в обществе появляются трещины, а рейтинг Владимира Зеленского продолжает своё падение, пишет Bloomberg.

По словам издания, оптимистичные прогнозы сменяются мрачным осознанием, что Киеву не удастся одержать быструю победу в конфронтации с Москвой. «Я чувствую отчаяние, — призналась изданию медсестра из Киева Наталья Кобюк, муж которой находится на передовой. — По сравнению с прошлым годом, сейчас сложнее: этой войне нет конца, и иногда я просто перестаю верить, что она когда-нибудь закончится».

Ура-патриотические настроения среди украинцев также идут на спад. Согласно исследованиям общественного мнения, только 25% жителей страны считают, что во время конфликта необходимо забыть обо всех разногласиях. При этом идея территориальных уступок ради мира, которая долгое время отвергалась, набирает популярность.

Тревога относительно призыва на военную службу, вызванная нехваткой людей на фронте, вкупе с коррупцией, которая до сих пор остаётся главной проблемой страны, лишь ещё сильнее омрачают для украинцев грядущую зиму, обращает внимание Bloomberg.

Между тем российские войска переламывают ход сражения в свою пользу и добиваются успехов в районе Авдеевки. Поражение там лишь усилит разочарование среди жителей Украины, которые возлагали большие надежды на летнюю кампанию ВСУ, считает издание.

Положение страны на мировой арене также усложнилось с началом новой палестино-израильской войны. В результате, по утверждению Зеленского, его армия стала получать меньше снарядов, в которых она отчаянно нуждается, отмечается в статье.

Несомненно, украинский вопрос занимает центральное место на встрече министров иностранных дел НАТО. Союзники, вероятно, постараются заверить Киев в своей поддержке, несмотря на опасения, что их помощь начинает уменьшаться, но вряд ли предложат ему место в альянсе до окончания конфликта, заключает Bloomberg.