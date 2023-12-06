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ERR: промышленное производство в Эстонии сократилось на 12%

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Промышленные предприятия Эстонии произвели в октябре 2023 года продукции в постоянных ценах на 12,2% меньше, чем в этом же месяце 2022 года. Как передаёт ERR, при этом продажи на внутреннем рынке уменьшились на 14,0%, а экспорт, на который приходится две трети всех продаж, — на 16,5%.
ERR: промышленное производство в Эстонии сократилось на 12%
AP
По данным Департамента статистики Эстонии, промышленные предприятия произвели в октябре 2023 года продукции в постоянных ценах на 12,2% меньше, чем в этом же месяце 2022 года. Как передаёт ERR, производство в октябре сократилось в энергетике на 14,0% и в обрабатывающей промышленности на 12,6%, но выросло в горнодобывающей промышленности на 12,9%.
 
Среди отраслей обрабатывающей промышленности в октябре объём продаж вырос только в производстве сланцевого масла (на 22,1%), а также в ремонте и монтаже машин и оборудования (2,5%). Наибольшее сокращение произошло в деревообработке (на 14,9%), а также в производстве электронного оборудования (14,6%), электрооборудования (21,8%), изделий из металла (15,0%) и продуктов питания (5,7%).
 
В целом, спад в обрабатывающей промышленности по сравнению с октябрём 2022 года составил 15,5%, при этом продажи на внутреннем рынке уменьшились на 14,0%, а экспорт, на который приходится две трети всех продаж, — на 16,5%.
 
По сравнению с сентябрём спад в промышленности составил 0,5%, а в обрабатывающей промышленности — 1,6%.
 
В сфере энергетики производство электроэнергии в мегаватт-часах в годовом исчислении сократилось на 43,3%, а производство тепловой энергии увеличилось на 16,7%.
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источник
ERR Эстония Европа
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