ERR: промышленное производство в Эстонии сократилось на 12%

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TV5 Monde: зима тревоги нашей — в Киеве на фоне раскола в руководстве воцарилась обстановка неопределённости TV5 Monde
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Fox News: Байден истощил стратегический запас нефти США до рекордного минимума Fox News
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Преимущество в стойкости: Indian Express рассказала, почему Россия побеждает на Украине Indian Express
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CNN: нынешний этап операции Израиля в секторе Газа продлится до января
Американские чиновники ожидают, что нынешний этап наземной операции Израиля в секторе Газа продлится до января.
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Мадуро дал компаниям на шельфе Эссекибо три месяца на завершение работы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил нефтяным компаниям, работающим в неделимитированном море, прекратить операции в течение трёх месяцев.
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Взрывы раздались в Хмельницкой области
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что в регионе слышны взрывы и работает ПВО.
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Умер основатель британской рок-группы Wings Дэнни Лейн
Основатель и постоянный участник британской рок-группы Wings Дэнни Лейн умер на 80-м году жизни.
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Санврач Господарик: отравившиеся рабочие на Камчатке идут на поправку
Рабочие, отравившиеся в столовой строящегося терминала аэропорта на Камчатке, идут на поправку.
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Минфин Литвы: большую часть дефицита бюджета страны составят расходы на Украину
Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в котором запланированы расходы на оборону объёмом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, причём 2,5% приходится на помощь Украине.
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АО «ГЛОНАСС» в 2024 году запустит новый сервис для поиска автомобилей при угоне
Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич рассказал, что в 2024 году компания запустит новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона.
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«Известия»: в России предлагают запретить давать мальчикам женские имена и наоборот
В Госдуме разработали законопроект, который запрещает регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу.
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Вице-премьер Верещук: экономика Украины в заложниках у Польши из-за блокады КПП
Польша, блокируя КПП на украинско-польской границе, воспользовалась уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации.
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На Камчатке более 40 рабочих отравились на стройке нового терминала аэропорта
41 человек с признаками пищевого отравления был госпитализирован на стройке нового терминала главного аэропорта Камчатки.
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Ким Чен Ын не смог сдержать слёз на общереспубликанском съезде матерей
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слёз во время заслушивания отчётного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей.
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Посол Цви: в ЦАХАЛ в ходе боёв с ХАМАС есть погибшие с фамилиями выходцев из СССР
Солдаты ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР есть среди погибших в ходе боёв с ХАМАС в секторе Газа.
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Рублёв и Хачанов начнут сезон на турнире ATP 250 в Гонконге
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов начнут сезон на турнире ATP 250 в Гонконге.
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Байден: не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты США, если бы не Трамп
Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы на этот шаг не пошёл его предшественник Дональд Трамп.
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Кулеба заявил, что не ожидает замедления помощи со стороны Запада
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщил, что не ожидает замедления помощи со стороны западных партнёров.
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Сенатор Ромни: республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Украине
Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.
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ESPN: арбитры в Греции объявили бойкот из-за опасных условий труда
Футбольные арбитры в Греции объявили бойкот.
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Politico: Киев «на мели», после декабря финансовых средств не будет
В Киеве заявили, что Украина находится «на мели», а после декабря финансовых средств у неё не будет.
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«Спартак» официально объявил о переходе Ковальчука
Хоккейный клуб «Спартак» официально объявил о переходе нападающего Ильи Ковальчука.
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Лидер республиканцев в сенате Макконнелл призвал голосовать против помощи Киеву
Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрошенный администрацией бюджетный запрос на $106 млрд, который включает помощь Киеву.
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Miami Herald: Суарес присоединится к «Интер Майами» в ближайшие недели
Нападающий Луис Суарес в ближайшие недели перейдёт в «Интер Майами».
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МЧС: пожар в Архангельской области локализован
В Архангельской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар в производственном здании.
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Фетисов пожелал Кучерову обойтись без травм по ходу сезона НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов пожелал нападающему «Тампы» Никите Кучерову обойтись без травм.
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Минздрав Румынии объявил в стране эпидемию кори
Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори.
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Винисиус стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека
Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал спортивным послом ООН по вопросам прав человека.
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В Архангельске горит производственное здание на площади 1,8 тысяч «квадратов»
Производственное здание загорелось в Архангельске на площади 1,8 тыс. кв. м.
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Экс-президент Польши Валенса госпитализирован с коронавирусом
Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом.
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Навка поддержала решение Загитовой стать тренером в собственной школе
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка высказалась об инициативе Алины Загитовой тренировать в школе её имени.
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Освобождённая ХАМАС Елена Труфанова просит помочь вернуть из плена ХАМАС её сына
Елена Труфанова, освобождённая из плена ХАМАС, поблагодарила российское правительство и президента за помощь в её вызволении. Она рассказала, что в заложниках палестинского движения остаётся её единственный сын Александр.
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Посол Израиля Александр Бен Цви завершает миссию в России
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.
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FT: Зеленский может захотеть провести выборы до того, как его рейтинги упадут
Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не упал ещё ниже.
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В Киевской области и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
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Политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, и его союзники бросают его один за другим.
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В России предложили запретить ресторанам предоставлять винные карты без просьбы
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил запретить ресторанам предоставлять одновременно с меню перечень алкогольной продукции. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
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Нападающий «Спартака» Цыплаков назвал матч с «Динамо» в КХЛ самым сумасшедшим в карьере
Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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СЦКК ДНР: ВС Украины выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Горловке
ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 мм по Донецку и Горловке.
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Жамнов: все игроки «Спартака» бились в матче с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Politico: Ермак и Умеров прибыли в США, чтобы обсудить военпром Украины
В Вашингтон прибыли руководители национальной безопасности Украины, там они проведут серию встреч с чиновниками США и НАТО, пишет Politico. Как отмечает газета, Украина стремится «снова стать центром производства оружия».
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Нетаньяху: международные силы не могут гарантировать демилитаризацию Газы
Демилитаризацию сектора Газа может гарантировать только ЦАХАЛ, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
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Царукян поднялся на четыре позиции в рейтинге легковесов UFC
Российский боец Арман Царукян поднялся на четыре позиции в рейтинге легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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Госдеп: США предлагали России сделку по возвращению Уилана и Гершковича
США недавно предложили России новую сделку по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, но предложение «было отвергнуто», заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге для журналистов.
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Госдеп: США достигли «дна бочки» в вопросе военных поставок Украине
США достигли «дна бочки» в своей программе военных поставок Украине, заявил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.
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Смолов назвал Москву футбольной столицей России
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов назвал Москву футбольной столицей России.
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Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа
Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что по мере продвижения сил ЦАХАЛ на юг сектора Газа движение ХАМАС теряет контроль над анклавом.
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Пападакис и Сизерон ещё не приняли решение о дальнейшей карьере
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, заявила, что они ещё не приняли решение о дальнейшей карьере.
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Эксперт Bild Рёпке назвал стратегическим просчётом США провал наступления ВСУ
Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчётов администрации США за десятки лет — команда Джо Байдена вводила в заблуждение Киев, мир и саму себя, прежде чем осознала реальность. Такое мнение выразил военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.
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Сбой произошёл в работе приложения Альфа-Банка
На работу приложения Альфа-Банка пожаловались 1555 пользователей.
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Ковальчук — о возвращении в «Спартак»: блудный сын вернулся домой
Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о возвращении в «Спартак».
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Азербайджанская Palladium опровергла сообщения о производстве снарядов для ВСУ
Азербайджанская компания Palladium заявила, что никогда не производила оружие в республике, тем более не поставляла его Украине, сообщили в пресс-службе.
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Ротенберг заявил, что Бардаков мог получить перелом в матче КХЛ с «Автомобилистом»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Захар Бардаков мог получить перелом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом».