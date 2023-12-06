Das Erste: военный завод вместо жилья из-за обязательств перед Украиной

Министр обороны ФРГ неустанно напоминает о важности военных поставок для Украины, исполнять которые, однако, всё труднее. Берлин поощряет расширение военного производства в стране, но такие планы сталкиваются с сопротивлением на местах. Телеканал Das Erste рассказывает, как муниципалитет Тросдорф, желающий построить больше жилых домов, подрывает возможности для «производства достаточного количества боеприпасов» для Украины.

Здесь будет решаться судьба Украины, наверное, это было бы слишком большим преувеличением. Но, по крайней мере, в Тросдорфе в Северном Рейне — Вестфалии ясно, как глобальные обязательства Германии и региональные интересы местных сообществ иногда вступают в противоречие. На заводе по производству боеприпасов в городе с населением около 75 тысяч жителей должно производиться ещё больше боеприпасов, в которых так остро нуждается Украина.

По крайней мере, этого хочет федеральное правительство. Город Тросдорф хотел бы, напротив, построить много новых квартир, которые срочно необходимы в районе агломерации Кёльна-Бонна. Причём именно на территории завода боеприпасов. (Об этом. — ИноТВ) Ингрид Бертрам.

Тросдорф — городок в пригороде между Кёльном и Бонном. Но этот небольшой городок традиционно является местом производства вооружений. Компанией, основанной ещё Альфредом Нобелем, уже более 100 лет производится динамит. Сейчас участок выставлен на продажу, и одна из оборонных компаний хочет купить его для расширения в непосредственной близости от жилого района. Бургомистр Александер Бибер считает, что на этом месте можно построить что-то другое.

АЛЕКСАНДЕР БИБЕР, бургомистр Тросдорфа: С другой стороны, мы находимся в точке притяжения между Кёльном и Бонном, где по-прежнему многие люди хотели бы поселиться и где компании также рассчитывают создавать новые рабочие места. В этом отношении для нас этот участок — «кусок филе», на который существует высокий спрос со стороны коммерции и промышленности.

Заинтересованное лицо — Diehl Defence — крупный игрок, производящий детали для артиллерийских снарядов и боеприпасы для комплекса ПВО Iris-T, который играет значительную роль в украинской войне.

НИКО ЛАНГЕ, политический советник: На данный момент Украина не получает достаточного количества боеприпасов, и если нам не удастся расширить мощности, это станет проблемой для людей на Украине, но также и для нашей собственной безопасности.



Но вместо этого ХДС, левые и зелёные в городском совете решили использовать право преимущественной покупки для возможной разработки собственных планов строительства. По крайней мере, так говорилось ещё недавно. Diehl Defence ведёт себя сдержанно и отвечает только в письменном виде.

ПРЕСС-СЛУЖБА DIEHL-DEFENCE: Таким образом, ставя под сомнение производственную площадку в Тросдорфе, обороноспособность Федеративной Республики Германия в конце концов ослабляется.



И это действительно становится темой обсуждения в Берлине. Министр обороны предупреждает, что необходимость поставок боеприпасов огромна. Мари-Агнес Штрак-Циммерман, в настоящее время находящаяся в Вашингтоне, также считает это абсурдным.

МАРИ-АГНЕС ШТРАК-ЦИММЕРМАН, председатель комитета бундестага по обороне, СвДП: Коль свели губы в трубочку, то нам следует свистеть. А свистеть мы можем только хором: федеральное правительство, земли, муниципалитеты. И именно поэтому то, что мы сейчас переживаем, так странно. Нельзя объяснить это никому в Соединённых Штатах или где-либо ещё, что на муниципальном уровне проваливается производство достаточного количества боеприпасов.



Давление растёт. Тона в Тросдорфе становятся мягче.

АЛЕКСАНДЕР БИБЕР, бургомистр Тросдорфа: Я вполне мог себе представить, что мы могли бы договориться с компанией Diehl Defence о том, что владельцем этих территорий станет город Тросдорф, и о том, что мы заключим долгосрочный договор аренды, как это и было в нашей практике до сих пор.



В ближайшее время должны состояться переговоры с Diehl Defence.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.