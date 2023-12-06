NZZ: европейские промышленники и политики перекладывают друг на друга ответственность за провал программы перевооружения

Европейское перевооружение столкнулось с трудностями, проекты новых заводов раз за разом проваливаются из-за сопротивления на местах. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung, однако, обращает внимание и на противоречия между политиками и промышленниками. Первые хотят быстрых результатов и не хотят подписываться под далекоидущими обязательствами финансирования и выкупа, а для вторых такая ситуация — это отсутствие условий для планирования и отсутствие стимулов для инвестиций в расширение производств.

ЕС обещал Киеву миллион снарядов для артиллерии и «провалился». Бундесвер также испытывает огромные потребности в получении новых снарядов — «но почти не получает их». «Германия оказалась неспособна к смене эпох», — констатирует швейцарская Neue Zürcher Zeitung, так как планы перевооружения в Германии систематически перечёркиваются то со стороны локальных политиков, то нежеланием Берлина дать далекоидущие обязательства.

Показательны в провале планов перевооружения примеры двух немецких компаний Diehl Defence и Rheinmetall. Обе столкнулись с проблемами при планировании новых заводов. Diehl Defence, производящая системы ПВО Iris-T, планирует расширить производство в Тросдорфе, но столкнулась с сопротивлением муниципалитета, имеющего другие планы на участок. Показательно, что против расширения завода выступили зелёные и ХДС, которые в Берлине являются главными сторонниками Украины, указывает швейцарская газета. Чтобы воспрепятствовать оружейному концерну, городской совет намеревается использовать право принудительного выкупа участка.

Чуть ранее Rheinmetall отказалась от строительства нового порохового завода в восточногерманском Гросенхайне. «Члены городского совета и жители Гросенхайна жаловались, что правительство федеральной земли в Дрездене не предоставило достаточной информации о планах», — пишет Neue Zürcher Zeitung. Глава Саксонии Михаэль Кречмер под давлением собранных подписей против завода предложил референдум по этому вопросу, но, как пишет газета, «летом руководитель Rheinmetall Армин Паппергер покончил с театром» и полностью отказался от планов.

Виноваты в этом, однако, не только муниципальные политики, которые не желают расширения военных производств у себя на местах. Промышленники и Министерство обороны Германии тоже постоянно обвиняют друг друга в проблемах с перевооружением. Например, на Гросенхайне, как площадке для нового порохового завода, настаивало Министерство обороны в Берлине, но оно «не хотело гарантировать стартовое финансирование или объёмы закупок» для Rheinmetall. При этом этот завод нужен даже не для Украины, а для обеспечения бундесвера.

Со снарядами для Украины всё развивается похожим образом. Rheinmetall, крупнейший производитель боеприпасов в Европе, требует «большой рамочный договор на добрый миллион артиллерийских гранат, с твёрдым обязательством приобрести несколько сотен тысяч из них», но Берлин «не может этого обеспечить» и хотел бы оплачивать готовую продукцию по потребностям.

На недавно прошедшей в Берлине конференции по безопасности глава отдела вооружения Минобороны Германии Карстен Ставицки даже «обвинил оружейную промышленность в том, что она недостаточно быстро наращивает свои производственные мощности, несмотря на хорошо оплачиваемые заказы», промышленники в ответ заявили об отсутствии «надёжности планирования». Швейцарское издание отмечает, что дискуссия таким образом «идёт по кругу».

В конце концов, по мнению Neue Zürcher Zeitung, Европе всё же придётся решить, «какая степень рыночной экономики всё ещё приемлема в наше время и какая степень плановой экономики необходима для увеличения производственных мощностей», если она хочет производить снаряды на уровне России, Китая и Северной Кореи.