Bild: Запад недооценил Россию — её военная промышленность значительно превосходит украинскую
Новые «плохие новости» приходят с украинского фронта, сообщает немецкий таблоид Bild. По данным издания, Россия продолжает оказывать давление на украинские войска.
Несмотря на потери российского тяжёлого вооружения, армия Кремля, похоже, не испытывает недостатка в технике и материальных средствах на востоке и юге Украины, признаёт автор статьи.
Так, новые кадры российских телеканалов показывают развёртывание современных бронетранспортёров БТР-82А в Донецкой области. По всей видимости, они были произведены недавно или отремонтированы в последние месяцы, в то время как Россия бросила в бой за Авдеевку более старые модели, предполагает издание. На видео, снятом всего несколько дней назад примерно в 50 км за линией фронта, видны 14 колёсных бронетранспортёров, которые выпускаются только с 2009 года.
Однако российская военная экономика, похоже, работает на полную мощность не только в том, что касается бронетранспортёров, продолжает Bild. Современные основные боевые танки Т-90М также появляются на всё большем количестве участков фронта. Украинские беспилотники-камикадзе пытаются атаковать их как «высокоценные цели».
Новые кадры с беспилотников показывают танки Т-90М на линии фронта в Запорожье, именно там, где украинская армия продвинулась примерно на 10 км к югу в период с июня по сентябрь. До сих пор было известно, что танки этого типа действуют только на востоке фронта. Т-90М производятся в России с 2017 года. Участившиеся случаи появления современной российской военной техники указывают на то, что российская промышленность полностью перестроилась на военный лад, подчёркивает Bild.
До начала спецоперации российская оборонная промышленность производила в общей сложности 130 БТР-82А и 60 Т-90М в год. Сегодня, по мнению экспертов, их может быть в два раза больше. В том числе и машин-«франкенштейнов», состоящих из сваренных вместе частей старой и новой военной техники.
Но не только российские танки беспокоят украинских военных. «У русских в четыре раза больше беспилотников-камикадзе, чем у нас», — жалуется в интервью изданию солдат, пожелавший остаться неизвестным.
Если год назад в распоряжении российской армии было в разы больше артиллерийских боеприпасов, то теперь российские подразделения по нескольку раз в день используют против украинских позиций маленькие и дешёвые беспилотники-камикадзе. И это несмотря на то, что именно украинские военные первыми привезли на фронт недорогие аппараты для уничтожения противника, чтобы противостоять российскому превосходству в обычных снарядах.
«Россия учится у нас каждый день», — со вздохом заметил солдат. Через несколько месяцев российские компании начали создавать беспилотники-камикадзе на основе китайских и западных беспилотников для досуга и наблюдения. Сегодня российские компании, как утверждается, поставляют войскам от 4 тыс. до 5 тыс. беспилотников в месяц.
Это в разы больше, чем производит украинская промышленность, поэтому защитники Украины продолжают полагаться на пожертвования и закупки на Западе.
«Ясно одно: российская военная экономика намного опережает украинскую — и продолжает наращивать своё преимущество на исходе второго года войны», — пишет Bild. Без новых масштабных поставок западных танков, боевых машин пехоты и противобеспилотных технологий киевская армия обороны всё больше и больше отстаёт.
«Тот, кто считает, что поставок чуть более 100 современных западных танков будет достаточно, чтобы остановить армию Путина, сильно недооценивает Россию», — заключает немецкий таблоид Bild.
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