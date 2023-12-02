Генерал ВСУ: если Запад прекратит поддержку Украины, проблемы будут у всей Европы и США

Положение Украины становится «всё более трудным, болезненным и изнурительным», утверждает CNN. Американский телеканал пообщался с генералом ВСУ Виктором Назаровым, который заявил, что слова Залужного о «тупике» соответствуют действительности. Он не стал отрицать факт угасания интереса к Украине, но предупредил Запад, что поражение Киева принесёт множество проблем Европе и США.

По мере наступления суровой зимы украинская война становится всё более трудной, болезненной и изнурительной, в то время как этот конфликт близится к концу второго года.

«Тупик» — так генерал Залужный, главнокомандующий ВСУ, описал сложившуюся ситуацию, попав во все заголовки международных газет и расстроив Зеленского, который оценивает ситуацию гораздо более оптимистично.

Однако в редком интервью старший советник Залужного генерал Назаров заявил, что его босс тоже поддерживает эти спорные комментарии.

ЖУРНАЛИСТ: Генерал Залужный просто дал честную оценку войне, которая, как мне кажется, стала тревожным звонком для Запада.

ВИКТОР НАЗАРОВ, генерал ВСУ: Да, я с вами согласен. Это своего рода послание и сигнал тревоги для западных политиков и западного общества. Мы готовы сражаться с нашим врагом, но для этого нам нужна помощь, нам нужна поддержка.

Оборудование — вот в чём Украина так отчаянно нуждается: артиллерийские орудия, боеприпасы, ракетные системы дальнего радиуса действия, в частности ATACMS, беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. В минувшие выходные Киев на собственном опыте убедился, насколько важны системы ПВО для защиты населения, когда Россия запустила, как выразились местные власти, «беспрецедентное количество ударных беспилотников по столице».

Генерал опасается, что если Украина не получит современное оружие, то его страну ждёт очень трудный 2024 год.

ЖУРНАЛИСТ: Генерал, есть ли какое-то конкретное оружие, которое могло бы коренным образом изменить ситуацию в этой войне?

ВИКТОР НАЗАРОВ: Не думаю. Но для нас очень важны F-16. Я считаю, что они могли бы помочь нам изменить ситуацию, связанную с военным превосходством России на фронте.

Проблема, однако, заключается в том, что Украине эти F-16 нужны сейчас, а не весной следующего года, когда ожидаются их поставки. Но по мере того как Россия наращивает военное производство в промышленных масштабах, наибольший страх у генерала Назарова вызывает вопрос: хватит ли у Запада терпения на то, что превращается в гораздо более затяжную войну?

ЖУРНАЛИСТ: Есть опасения, что Запад теряет интерес к этой войне, а поддержка угасает, особенно в США среди республиканцев. Что бы вы хотели им сказать?

ВИКТОР НАЗАРОВ: Американская поддержка жизненно важна для Украины, она просто необходима. Это очень важно для нас. Что я хочу сказать республиканцам? Вы должны понять, что сейчас это наша проблема, сражаться в войне. Но если мы не сможем её выиграть, то в будущем проблем будет гораздо больше, и не только у нашей страны, у моей страны, у нашего населения. Проблемы будут и у Европы, и у США.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.