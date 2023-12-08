Польский генерал: возможно, наступил тот самый момент, когда Зеленскому стоит уйти

Цели по возвращению территорий, которые ставил перед собой Зеленский, добиться не представляется возможным, уверен польский генерал Вальдемар Скшипчак. В интервью Rzeczpospolita он объясняет, что политическо-военный хаос, царящий сейчас в Киеве, нисколько не помогает Украине, которая вскоре и так останется без западной помощи. Единственный выход — отправить в отставку Зеленского и сесть за стол переговоров с Москвой.

За последние полгода Россия сумела создать стратегическое преимущество и тем самым взять на себя инициативу на фронте. Следовательно, вполне возможно, что ей удастся добиться поставленных перед собой целей в ходе зимнего и весеннего наступления, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. «Особенно потому, что отчётливо видно, что коалиция, поддерживающая Украину, сильно рушится. Примером тому выступают Нидерланды, Словакия, Венгрия, а сейчас и то, что произошло в конгрессе, — американцы уже не хотят так сильно поддерживать Украину, как они это делали до сих пор. Следовательно, это плохие новости для Украины и хорошие — для Путина», — объяснил он в интервью Rzeczpospolita.

По словам военного, украинский конфликт истощит обе стороны, но особенно он нанесёт ущерб Киеву. Он признаёт, что Украина больше не будет той Украиной, которой она была до конфликта, более того, уже сейчас у неё нет потенциала для ведения этого конфликта с высокой интенсивностью. «Отчасти это объясняется тем, что западная помощь будет всё более ограничиваться. Политическая поддержка, как видно, очень слабая и нерешительная», — подчёркивает он. Скшипчак также указывает на острую нехватку человеческого потенциала с украинской стороны и на хаос как на политической, так и на военной сцене в Киеве, чреватый серьёзными последствиями. Это, конечно, вызывает большой энтузиазм в Москве, но, вне всяких сомнений, приводит к недовольству среди украинцев и в первую очередь среди украинской армии, считает генерал.

В интервью он объясняет, что цели, которые поставил перед собой Зеленский, недостижимы. «Он не сможет добиться того, что хотел сделать, а именно освободить оккупированную Украину. А это то, что он обещал перед украинским народом и чего украинский народ ожидает от него. Однако, на мой взгляд, добиться этого невозможно», — признаёт генерал. По его оценкам, провоцируя конфликты между военачальниками, Зеленский точно не укрепит свои позиции. «Наоборот, он существенно ослабляет свои позиции, и, возможно, настало то самое время, чтобы Зеленский — который, безусловно, устал от происходящего и от тех больших усилий, которые он во всё это вложил, — ушёл в отставку. Ведь фактически то, что он сейчас делает в плане хаоса в Киеве, безусловно, не идёт на пользу Украине и украинскому вопросу», — добавляет он.

Скшипчак считает, что многие на Западе задаются следующим вопросом: есть ли вообще смысл продолжать оказывать поддержку Украине, в плане того, что Киев не знает, чего хочет на самом деле? У него нет сомнений в том, что киевские политики во главе с Зеленским слишком сильно вмешиваются в командование, поручают сражаться без оперативной цели, тем самым совершают ошибку в военном искусстве.

Новость о том, что сенат США отклонил пакет помощи Украине, по мнению генерала, крайне плохая, особенно для Киева. Она по сути равнозначна катастрофе, потому что, если украинцам нечем будет сражаться, то они не смогут защитить себя, ведь другой поддержки, кроме как от Запада, у них просто-напросто нет. «Поэтому, если американцы, главный донор военной техники и боеприпасов, лишат Украину этих средств, украинцев ждёт поражение. И поле боя этого не изменит. Этого не изменит и героизм украинцев, которые воюют очень хорошо», — предупредил польский генерал.

В беседе Скшипчак обращает внимание также и на то, что путь, пусть и долгий, к мирному соглашению или прекращению боевых действий неизбежно ведёт к столу переговоров. «Цена, которую Украина заплатит за прекращение боевых действий, будет очень высокой. Возможно, это будет территория, которую сейчас оккупируют россияне», — рассуждает он. По его мнению, такой сценарий стал бы катастрофой для Зеленского, ведь если Зеленский даст своё согласие на переговоры и утрату «оккупированных» территорий, то он потеряет авторитет среди украинцев, потому что он обещал им совершенно обратное. Польский генерал уверен в том, что на Украине необходимы политические изменения для того, чтобы переговоры вообще могли состояться.