Bloomberg: блокировка помощи Украине подрывает доверие союзников Вашингтона

Джо Байден обвинил республиканцев, которые вновь выступили против выделения помощи Украине, в том, что они готовы отказаться от глобального лидерства США. Как пишет Bloomberg, политические распри в конгрессе подрывают авторитет Америки в глазах союзников и партнёров по всему миру, и провал голосования по финансированию Киева является очередным доказательством слабости США.

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев в том, что они играют в игру «кто первый струсит» и шантажируют национальной безопасностью, и в очередной раз призвал их выделить $106 млрд в поддержку Украины и Израиля. Как пишет Bloomberg, этим Байден попытался подчеркнуть срочность американской помощи, которая может иссякнуть в ближайшие месяцы и лишить Украину ключевых вооружений.

«Республиканцы в конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который только можно рассчитывать, и отказаться от нашего глобального лидерства не только на Украине, но и за её пределами», — сказал Байден.

Как отмечает издание, речь Байдена — рискованная игра. Подчеркнув безотлагательность принятия конгрессом необходимого законопроекта, президент косвенно привлёк внимание к препонам дальнейшей помощи Украине, немыслимым ещё несколько месяцев назад. Всего через несколько часов после телеобращения Байдена сенат с демократическим большинством провалил его гамбит, поскольку республиканцы заблокировали $66 млрд чрезвычайной помощи Украине.

Междоусобицы в кулуарах власти США могут усилить опасения в европейских и азиатских столицах, ищущих поддержки США на фоне всё более настойчивых действий России и Китая. По мнению некоторых аналитиков, увязка насущных внешнеполитических приоритетов со строго внутриполитическими требованиями создаёт тревожный прецедент — особенно когда США утверждают, что поддерживают демократию против «агрессора», который стремится подорвать американское влияние.

«Во всём мире у любого, кто привык опираться на гарантии безопасности США — будь то Токио, Сеул, Канберра, не говоря уже о Тайбэе, — возникнет шок: оказывается, на этих американцев просто нельзя полагаться, они несерьёзные люди», — сказал эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и бывший государственный чиновник США Макс Бергманн.

Он сказал, что политические распри могут «не только лишить Украину внешнеполитической поддержки США, но и подорвать надёжность Америки для союзников и партнёров по всему миру».

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский внезапно отменил планы обратиться к сенату по видеосвязи, чтобы не ввязываться во внутриполитические ссоры. Однако в видеообращении в среду к лидерам «семёрки», включая Байдена, украинский лидер предупредил, что Путин рассчитывает на ослабление международной поддержки в предстоящий год президентских выборов в США.

«Россия надеется только на одно: что в следующем году сплочённость свободного мира рухнет», — сказал Зеленский.

Хотя у украинцев могут закончиться боеприпасы для поддержания необходимой противовоздушной и противоракетной обороны, непосредственные последствия отказа от финансирования на местах окажутся «весьма скромными», поскольку ни Россия, ни Украина не способны провести крупное наступление в ближайшем будущем, заметил старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О'Хэнлон.

Но даже в этом случае существенные задержки будут препятствовать подготовке к любому наступлению весной или летом. Одновременно это станет сигналом Путину, что он может нас «пересидеть», сказал он.

Некоторые европейские чиновники явно обеспокоены обязательствами США и призывают вашингтонских законодателей держаться выбранного курса и не бросать Украину в борьбе, которую ей, скорее всего, не выиграть в одиночку.

«Я не хочу видеть второй Афганистан», — сказала Bloomberg бывший заместитель премьер-министра Польши Ядвига Эмилевич, которая сейчас поддерживает связь между Варшавой и Киевом.

Однако некоторые оптимистически оценивают прочную поддержку США боевых действий, которые изменили Европу. Это касается в том числе стран Прибалтики, которые больше всего опасаются российской агрессии.

Председатель комитета по иностранным делам Латвии Рихард Колс, встречавшийся на этой неделе с представителями администрации и членами конгресса в Вашингтоне, считает, что дальнейшую поддержку Украина скорее всего получит. Он похвалил украинское контрнаступление, назвав его «чудом, учитывая ресурсы Украины», но предостерёг США, что Путин сопротивляется давлению Запада и готовится к длительной борьбе.

«Россия совершенствует свой военный потенциал, несмотря на санкции, — сказал он. — Путин перевёл бюджет страны на военные рельсы и даёт понять, что готов на Украине к долгосрочной конфронтации».

Хотя некоторые республиканцы сочли, что последними замечаниями Байден наметил выход из ситуации, намекнув на готовность к компромиссу по ряду требований, другие продолжают перечить президенту.

«Если хотите сделку насчёт помощи Украине, то сперва надо помочь Америке, — заявил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. — Никакой помощи другим странам, пока мы не защитим собственную границу».