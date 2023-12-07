MSNBC: Трамп лишит Киев поддержки и порвёт с НАТО — экс-глава Пентагона
Дата выхода в эфир 06 декабря 2023 года.
Дата выхода в эфир 06 декабря 2023 года.
«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс поражение «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу.
Движение поездов на черноморском побережье полностью восстановлено после шторма.
Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошёл процедурное голосование в сенате конгресса США.
США с 7 декабря приостанавливают участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе ДОВСЕ.
«Вильярреал» и «Маккаби» из Хайфы не смогли выявить победителя в перенесённом матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза». Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Президент России Владимир Путин привёз в подарок президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну его портрет.
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что фигурное катание в России становится очень затратным видом спорта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самолёт российского лидера Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С для обеспечения безопасности главы российского государства.
Руководство петербургского «Зенита» намерено сохранить костяк команды в зимнее трансферное окно.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает высоковероятным участие ВС США в противостоянии с российскими войсками в случае победы России на Украине.
Бывший нападающий петербургского «Зенита» Игорь Зазулин заявил, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия плохо влияет на игру столичной команды.
Четыре человека получили ранения, в том числе один — тяжёлое, в результате перестрелки в торговом квартале Туазон д'Ор в центре Брюсселя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.
Российские компании готовились к введению западных санкций против алмазов из России и отдают себе отчёт о рисках по санкциям против них.
Президент России Владимир Путин выступит 7 декабря в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заявил, что решение тренера оставить его в запасе на предыдущий матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) положительно сказалось на настрое.
В России завершили научные работы по созданию стендовой базы для испытаний перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Президент России Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом заявил, что никакие обстоятельства не помешают развитию дружеских отношений между двумя странами.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить участие артистов с антироссийской позицией в создании культурных продуктов за счёт государственных средств. Копия письма на имя главы Минкульта Ольги Любимовой есть в распоряжении RT.
Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после её победы на Украине.
Тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Ковалёв заявил, что нападающий Иван Морозов согласно запланированному графику восстанавливается после травмы.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.
Подозреваемый в стрельбе в Университете Невады в Лас-Вегасе умер, сообщает местная полиция.
Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру не стоило сравнивать Игоря Акинфеева со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.
В Университете Невады в Лас-Вегасе произошла стрельба.
Международное сообщество должно осудить киевский режим за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, в обратном случае это будет означать покрывательство терроризма. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.
Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко высказался о продуктовой диете.
Группа граждан устроила драку на юго-востоке Москвы.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совета министров Мухаммед бен Сальман Аль Сауд продолжают переговоры в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин должен перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск.
Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, сообщил, что в Европе внимательно следят за матчами сборной Армении в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Более 800 тыс. жителей сектора Газа не могут получить медицинскую помощь. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен строго наказать полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Беришу за инцидент в матче 17-го тура чемпионата страны с московским «Спартаком».
Прокуратура запросила девять лет колонии строгого режима для бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко за махинации с диагнозами.
Следственный комитет опубликовал видео работы криминалистов на месте убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Московской области.
«Айнтрахт» проиграл клубу третьего по счёту дивизиона чемпионата Германии по футболу «Саарбрюккен» в матче Кубка страны.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле Горловки со стороны ВСУ.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Ким Чельстрём стал президентом Шведского футбольного союза (SvFF).
Нарастающая активность НАТО в Чёрном море требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщили в МИД России.
В российский бюджет благодаря налогу для компаний на сверхприбыль поступило 305 млрд рублей.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала о проблемах со своим здоровьем.
Страны «Большой семёрки» (G7) представят ограничения на импорт непромышленных алмазов из России к 1 января 2024 года.
Отказ США от помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева со стороны Европы, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал приглашение Виктора Логинова, сыгравшего роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», для открытия матча 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».
Тракторозаводский райсуд отправил в СИЗО сотрудника отдела СК по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна.
Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что если международное сообщество не осудит убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, то это будет расценено как поощрение международного терроризма.
Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля не стоит строго наказывать за эпизод с хавбеком грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей.