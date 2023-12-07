MSNBC: Трамп лишит Киев поддержки и порвёт с НАТО — экс-глава Пентагона

В случае избрания Дональда Трампа на президентский пост в 2024 году он в рамках своего первого шага остановит поток помощи Украине, заявил в интервью MSNBC бывший министр обороны США Марк Эспер. По его мнению, затем США при Трампе могут выйти из НАТО и вывести войска из стран — членов альянса.

Давайте разбираться. Бывший министр обороны и бывший министр армии Марк Эспер. Господин министр, спасибо, что присоединились к нам. Давайте, поговорим о том, что произошло с НАТО, какова позиция Дональда Трампа по НАТО и что это означает для Соединённых Штатов?

МАРК ЭСПЕР, бывший министр обороны США: Во-первых, рад вас видеть, Кейти. Относительно НАТО, и учитывая то, что я прошёл всё это с ним, могу сказать, что первое, что произойдёт, — он лишит Украину помощи.

И, конечно, если это случится, то все усилия по поддержке Украины в её войне против России сойдут на нет. Потому что Соединённые Штаты — это большой брусок в конструкторе Jenga, вытащишь его — и всё остальное разваливается.

И следующим его шагом, я думаю, будет выход нашей страны из НАТО. Точно вывод войск из стран — членов НАТО, и в итоге это может привести к развалу всего альянса. И, конечно, Владимир Путин был бы счастлив увидеть развал НАТО.

А потом он (Трамп. — ИноТВ) стал бы размышлять, он уже обсуждал это со мной и другими в то время (президентства. — ИноТВ), стоит ли выводить войска из Кореи, Японии и других стран, наших союзников. Так что это обескураживает с точки зрения национальной безопасности.

Что это означает для Соединённых Штатов, если мы выйдем из НАТО и перестанем быть частью системы, которая обеспечивает защиту в обмен на нашу защиту?

МАРК ЭСПЕР, бывший министр обороны США: Ну, во-первых, те регионы мира окажутся менее безопасными. Те же прибалтийские государства, Польша, Румыния и другие страны переднего края окажутся уязвимыми перед российской агрессией.

Похожая ситуация будет в Азии в различных видах (угроза будет исходить. — ИноТВ) от китайской коммунистической партии. И постепенно, конечно, всё это дойдёт и до нас. Соединённые Штаты тоже будут менее безопасны.

И я полагаю, это стало бы уходом с мировой арены после лидерства во всём мире на протяжении 75 лет после окончания Второй мировой войны, если бы Америка вышла. И если это произойдёт, то вы увидите, как правила и нормы, установившиеся с того времени, в итоге тоже развалятся.

Послушайте, это стало бы очень плохой ситуацией. Я бы не сказал, что это настолько антиутопично, но многое из того, к чему мы привыкли, мировой порядок, правила и ограничения, нормы, которые привели к нашему процветанию и позволили нам развиваться и расти на протяжении десятилетий, в итоге будут постепенно разрушаться.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2023 года.