В личных беседах Трамп обвиняет Украину куда жёстче, чем на публике — поделился Такер Карлсон
Что касается разговора с Такером Карлсоном… Сначала мне сказали, что они с Трампом беседовали почти ежедневно. Поэтому я позвонил Такеру. Мы с вами оба в своё время работали с ним, и я знаю его, возможно, даже дольше, чем вы. Мы оба знакомы с ним очень, очень давно.
В общем, я позвонил ему, чтобы убедиться, что это правда. И он признал, что они действительно регулярно общаются. Не то чтобы каждый день, скорее раз или два в неделю. И я говорю: «Человек, который мне это рассказал, думает, что Трампу просто одиноко. Поэтому он тебе и названивает». А он ответил: «Не думаю, что проблема в этом».
Большинство этих разговоров, по словам Такера Карлсона, касались внешней политики, в особенности Украины. По его словам, звонки стали более регулярными после начала украинского конфликта. И он утверждает, что Трамп согласен с его позицией гораздо больше, чем позволяет себе говорить публично. Он гораздо более радикален в этом вопросе, чем это кажется на публике.
Он, по сути, «единственный человек» — может, конечно, это обычное преувеличение от Такера Карлсона, хотя и недалёкое от истины, — но никто так не совпадает с позицией Такера по России и Украине, как Дональд Трамп. А вы знаете позицию Такера Карлсона по Украине, которая по сути заключается в том, что Украина — агрессор. Он буквально говорит то, что вы видите на российском государственном телевидении. И именно такого мнения, по словам Такера Карлсона, придерживается Трамп.
Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.
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