Дональд Трамп «гораздо более радикален» в вопросе Украины, чем позволяет себе говорить на публике. Такой информацией поделился журналист ABC News, ссылаясь на близкого друга Трампа Такера Карлсона. По его словам, в телефонных разговорах экс-президент позволяет себе гораздо больше, чем говорит публично. Он уверен в том, что Украина в данной ситуации — агрессор, и его мнение буквально совпадает с позицией Кремля.

Что касается разговора с Такером Карлсоном… Сначала мне сказали, что они с Трампом беседовали почти ежедневно. Поэтому я позвонил Такеру. Мы с вами оба в своё время работали с ним, и я знаю его, возможно, даже дольше, чем вы. Мы оба знакомы с ним очень, очень давно.

В общем, я позвонил ему, чтобы убедиться, что это правда. И он признал, что они действительно регулярно общаются. Не то чтобы каждый день, скорее раз или два в неделю. И я говорю: «Человек, который мне это рассказал, думает, что Трампу просто одиноко. Поэтому он тебе и названивает». А он ответил: «Не думаю, что проблема в этом».

Большинство этих разговоров, по словам Такера Карлсона, касались внешней политики, в особенности Украины. По его словам, звонки стали более регулярными после начала украинского конфликта. И он утверждает, что Трамп согласен с его позицией гораздо больше, чем позволяет себе говорить публично. Он гораздо более радикален в этом вопросе, чем это кажется на публике.

Он, по сути, «единственный человек» — может, конечно, это обычное преувеличение от Такера Карлсона, хотя и недалёкое от истины, — но никто так не совпадает с позицией Такера по России и Украине, как Дональд Трамп. А вы знаете позицию Такера Карлсона по Украине, которая по сути заключается в том, что Украина — агрессор. Он буквально говорит то, что вы видите на российском государственном телевидении. И именно такого мнения, по словам Такера Карлсона, придерживается Трамп.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.