Спикер Майк Джонсон: республиканцам хватит голосов для объявления импичмента Байдену

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на сегодняшний день у республиканцев достаточно оснований и голосов, чтобы начать официальное дело об импичменте Джо Байдену. Как сообщает CNN, руководство республиканцев считает голосование по импичменту необходимым и необратимым процессом, обвиняя Белый дом в «затягивании» расследования зарубежных сделок президента и его сына.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил в субботу, что у республиканцев есть достаточное количество голосов, чтобы начать официальное дело об импичменте Джо Байдену. «Я верю, что у нас получится», — приводит слова спикера CNN. Теперь, когда у республиканцев имеется достаточно оснований и голосов, они «обязаны это сделать» и «не могут остановить процесс», подчеркнул Джонсон.

Как сообщает издание, в пятницу руководство республиканцев и председатели ключевых комитетов партии обосновали «необходимость» голосования по импичменту тем, что это укрепит их правовую позицию в суде. Республиканцы обвиняют Белый дом в препятствовании и затягивании расследования зарубежных деловых операций президента и его сына.

Выступая вместе со своей коллегой по палате представителей Элизой Стефаник, Джонсон заявил, что расследование не будет использоваться в качестве «предвзятого политического инструмента», как это было в случае Дональда Трампа. «Мы с Элизой дважды работали в команде защиты по делу об импичменте Дональда Трампа, когда демократы использовали его в своих наглых политических целях. Мы осуждали такое использование. Это будет совсем другое дело», — утверждает спикер.

Республиканцы из палаты представителей также обвиняют администрацию Байдена в намеренном «торможении» расследования: как передаёт CNN со ссылкой на Майка Джонсона, Белый дом не позволяет выступить по делу как минимум трём свидетелям из Минюста, а также отказывается предоставлять данные из Национального архива. «Официальное голосование по вопросу импичмента позволит нам перейти к следующему необходимому шагу, и я думаю, что это необходимый шаг в сложившейся ситуации», — приводит слова спикера телеканал.