Fox News: банк поймал семью Байден на коррупции, но ничего не сделал

Ещё в 2018 году банковское расследование показало подозрительную активность счетов Хантера Байдена, и его взяли на карандаш как политически значимое лицо, подверженное риску коррупции, передаёт Fox News. Сам Джо Байден получал подозрительные выплаты, а сын использовал его имя для вымогательства, подчёркивает телеведущий Джесси Уоттерс.

Экстренная новость на Fox News. Самые свежие подробности о коррупционном скандале Байдена. Помните, как Джо Байден получил 40 тысяч долларов по чеку из Китая?



ДЖЕЙМС КОМЕР, председатель комитета палаты представителей по надзору: 40 тысяч долларов — отмытые китайские деньги — оказались на банковском счету Джо Байдена по персональному чеку.



Белый дом заявлял, что брат Байдена возвращал Джо долг. Знаете, просто занимал! И теперь у нас есть доказательства, что они лгали.



Сотрудник, занимавшийся расследованием отмывания денег, разоблачил их. В 2018 году, когда китайцы подкупали Байденов, этот сотрудник помечал счета Хантера Байдена, как сумасшедший. Хантер был признан политически значимым лицом, подверженным риску коррупции. И банк был прав.



Помните, Хантер требовал от китайцев взятку и угрожал им, говоря, что находится в одном помещении со своим отцом? На следующей неделе китайцы отправили пять миллионов долларов, и Хантер сказал банку: «Это просто ссуда». Но банк так и не получил ни единого кредитного документа.



А потом Хантер стал рассылать деньги разным адресатам. Сотрудник, занимавшийся расследованием отмывания денег, назвал эти действия «необычными» и «беспорядочными». Особенно потому, что, цитирую, «ООО в данный момент не ведёт инвестиционных проектов, и это вызывает дополнительные опасения: несмотря на миллионные выплаты, ничто не свидетельствует о каких-либо оказанных услугах».



В переводе с банковского жаргона: взятка.



Сотрудник, занимавшийся расследованием отмывания денег, добавил, что Хантер Байден втянул свою семью в глубокую финансовую яму из-за наркотиков, разводов и проституток, что сделало его уязвимым для Китая, интересующегося детьми политиков, и для покупки политического влияния в обмен на выгодные сделки.



Свой доклад сотрудник закончил так: «Активность счетов выглядит необычной, не имеющей в данный момент бизнес-целей и… возможно, требует пересмотра отношений банка с клиентом». В переводе с банковского жаргона: китайцы подкупают семью вице-президента, и мы должны посоветовать им пользоваться услугами другого банка, чтобы мы не подпали под федеральное расследование отмывания денег.



Итак, мы знаем, что ФБР, ЦРУ и банк Байдена знали, что эти люди берут взятки и отмывают деньги. Но никто ничего не сделал. Это говорит мне о том, что Байден — марионетка, или его шантажируют, или он мафиози.



Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.