Fox News: неоконсерваторы считают Трампа «современным Гитлером» и призывают убить его

Такие люди, как Роберт Каган и Лиз Чейни, по сути, призывают к убийству Дональда Трампа, заявила в эфире Fox экс-кандидат в президенты от демократов Тулси Габбард. При этом они же заявляют, что новый срок Трампа станет диктатурой, хотя сами продвигают законы, которые будут ограничивать гражданские свободы. Именно такую политику сейчас ведёт администрация Байдена, и американцы не должны это терпеть.

Тулси, я приглашала Роберта Кагана на своё старое радиошоу в период начала войны в Ираке. И он не тупой человек. Он умный человек. Но как иронично, что именно они продвигают такие законы, как Патриотический акт, который дал правительству возможность посягать на наши гражданские свободы, а они говорят, что Трамп — это диктатор в заточении.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты от демократов: Лора, ирония на этом не заканчивается. То, что он изложил в своей невероятно длинной и трудночитаемой статье, а также то, что говорит Лиз Чейни. Они предупреждают нас о том, что повторное избрание Трампа станет диктатурой и что он будет делать все эти вещи, например настроит министерство юстиции против политических оппонентов, будет использовать налоговую службу для преследования тех, кто выступает против его программы.

Список можно продолжать. Дело в том, что именно это администрация Байдена — Харрис делает против президента Дональда Трампа и против тех, кого они считают своими политическими оппонентами. Но больше всего в статьях Кагана и многих других, кто продолжает предупреждать страну о том, что Дональд Трамп будет похож на современного Гитлера, меня беспокоит то, что они тоже из тех людей, которые постоянно говорят: «Боже, если бы в своё время хотя бы у одного человека хватило смелости остановить Гитлера, убрать его до того, как он пришёл к власти, то мы бы спасли миллионы жизней». Что ж, это то, что им нужно. Это послание.

Они призывают к насилию. Тулси, вы говорите, что они призывают кого-то застрелить Трампа.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты от демократов: Вот что так опасно — они посылают сообщение актёру-изгою, одинокому волку, говоря: «Эй, нам нужен кто-то, кто спасёт нашу страну от этого современного Гитлера!» И это то, что должно настораживать каждого американца. Соединённые Штаты Америки не такие. Мы не такие. И всё же именно это делают люди, занимающие руководящие посты, — злоупотребляют своей властью и подрывают нашу демократию. Потому что, по их мнению, цель оправдывает средства.

Я в ужасе от того, что сейчас происходит в нашей стране, учитывая подобную риторику. В отличие от левых, мы не верим в цензуру речи людей. Но, делая то, что они делают, и говоря то, что они говорят, они говорят о политике собачьего свистка. Это призыв к насилию. Если это так, Гитлер не ждёт, значит, вы должны остановить Гитлера. Гитлер не может, понимаете, так что они знают, что делают, Тулси. Я считаю, что они не могут победить по существующим вопросам. Очевидно, что они не выигрывают ни по одному из пунктов. Так что они на этом и остановились. Ожидаете ли вы насилия на улицах в предстоящий год выборов, учитывая, куда они идут?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты от демократов: Вот что меня так беспокоит, Лора, это именно то, о чём мы здесь говорим, и почему мы, американцы, не демократы, независимые, республиканцы, а именно мы, американцы, должны принять близко к сердцу позицию, которую мы должны занять, чтобы сказать этим людям. И дело не только в истеблишменте демократов, но и в неоконсерваторах, таких как Лиз Чейни и Роберт Каган, которые раздувают это пламя до такой степени. И мы должны сказать им, что не потерпим этого.

Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.