Fox News: неоконсерваторы считают Трампа «современным Гитлером» и призывают убить его
Тулси, я приглашала Роберта Кагана на своё старое радиошоу в период начала войны в Ираке. И он не тупой человек. Он умный человек. Но как иронично, что именно они продвигают такие законы, как Патриотический акт, который дал правительству возможность посягать на наши гражданские свободы, а они говорят, что Трамп — это диктатор в заточении.
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты от демократов: Лора, ирония на этом не заканчивается. То, что он изложил в своей невероятно длинной и трудночитаемой статье, а также то, что говорит Лиз Чейни. Они предупреждают нас о том, что повторное избрание Трампа станет диктатурой и что он будет делать все эти вещи, например настроит министерство юстиции против политических оппонентов, будет использовать налоговую службу для преследования тех, кто выступает против его программы.
Список можно продолжать. Дело в том, что именно это администрация Байдена — Харрис делает против президента Дональда Трампа и против тех, кого они считают своими политическими оппонентами. Но больше всего в статьях Кагана и многих других, кто продолжает предупреждать страну о том, что Дональд Трамп будет похож на современного Гитлера, меня беспокоит то, что они тоже из тех людей, которые постоянно говорят: «Боже, если бы в своё время хотя бы у одного человека хватило смелости остановить Гитлера, убрать его до того, как он пришёл к власти, то мы бы спасли миллионы жизней». Что ж, это то, что им нужно. Это послание.
Они призывают к насилию. Тулси, вы говорите, что они призывают кого-то застрелить Трампа.
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты от демократов: Вот что так опасно — они посылают сообщение актёру-изгою, одинокому волку, говоря: «Эй, нам нужен кто-то, кто спасёт нашу страну от этого современного Гитлера!» И это то, что должно настораживать каждого американца. Соединённые Штаты Америки не такие. Мы не такие. И всё же именно это делают люди, занимающие руководящие посты, — злоупотребляют своей властью и подрывают нашу демократию. Потому что, по их мнению, цель оправдывает средства.
Я в ужасе от того, что сейчас происходит в нашей стране, учитывая подобную риторику. В отличие от левых, мы не верим в цензуру речи людей. Но, делая то, что они делают, и говоря то, что они говорят, они говорят о политике собачьего свистка. Это призыв к насилию. Если это так, Гитлер не ждёт, значит, вы должны остановить Гитлера. Гитлер не может, понимаете, так что они знают, что делают, Тулси. Я считаю, что они не могут победить по существующим вопросам. Очевидно, что они не выигрывают ни по одному из пунктов. Так что они на этом и остановились. Ожидаете ли вы насилия на улицах в предстоящий год выборов, учитывая, куда они идут?
ТУЛСИ ГАББАРД, бывший кандидат в президенты от демократов: Вот что меня так беспокоит, Лора, это именно то, о чём мы здесь говорим, и почему мы, американцы, не демократы, независимые, республиканцы, а именно мы, американцы, должны принять близко к сердцу позицию, которую мы должны занять, чтобы сказать этим людям. И дело не только в истеблишменте демократов, но и в неоконсерваторах, таких как Лиз Чейни и Роберт Каган, которые раздувают это пламя до такой степени. И мы должны сказать им, что не потерпим этого.
Дата выхода в эфир 03 декабря 2023 года.
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