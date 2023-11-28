Fox News: Байден теряет поддержку избирателей-афроамериканцев
ВЕДУЩИЙ FOX NEWS: Согласно недавнему опросу, рейтинг неодобрения Байдена в ключевых штатах достиг рекордных значений среди афро- и латиноамериканцев. Эту новость прокомментируют избиратель-республиканец Дэвид Сайфер и независимый избиратель Ким Браун. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня! Итак, в этом подкасте* за праздничным столом по случаю Дня благодарения собралась афроамериканская семья, члены афроамериканского сообщества, и все они говорят о темнокожих избирателях-мужчинах. Так что я хочу спросить тебя, брат, что заставляет темнокожих мужчин раздумывать о том, чтобы проголосовать за Трампа вместо традиционной Демократической партии?
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