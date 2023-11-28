Fox News: Байден теряет поддержку избирателей-афроамериканцев

В преддверии избирательной кампании 2024 года среди национальных меньшинств растёт недовольство политикой Джо Байдена, приводит Fox News результаты опроса. Всё больше афроамериканцев разочаровываются словами президента и считают, что их проблемы перестали решать.

ВЕДУЩИЙ FOX NEWS: Согласно недавнему опросу, рейтинг неодобрения Байдена в ключевых штатах достиг рекордных значений среди афро- и латиноамериканцев. Эту новость прокомментируют избиратель-республиканец Дэвид Сайфер и независимый избиратель Ким Браун. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня! Итак, в этом подкасте* за праздничным столом по случаю Дня благодарения собралась афроамериканская семья, члены афроамериканского сообщества, и все они говорят о темнокожих избирателях-мужчинах. Так что я хочу спросить тебя, брат, что заставляет темнокожих мужчин раздумывать о том, чтобы проголосовать за Трампа вместо традиционной Демократической партии?

ДЭВИД САЙФЕР, избиратель-республиканец: Да, прежде всего спасибо за то, что пригласили меня на программу. Недавний опрос показывает, что небольшое, но растущее число темнокожих избирателей-демократов разочарованы словами Байдена. Его слова не отзываются так, как раньше. Также создаётся ощущение, что о них забыли, что их проблемы больше не решают. А проблемы действительно назревают: посмотрите, например, на миграционный кризис в Чикаго. Там потратили средства и опустошили госказну, чтобы найти жильё для мигрантов, а потом попытались поместить их в сообщества с низкими доходами, где средств и так не хватает. Так что не отзывающиеся слова, постковидная преступность и миграционный кризис — все эти вещи приводят к продолжающемуся недовольству.

Дата выхода в эфир 27 ноября 2023 года.

* Подкаст газеты The New York Times, в котором афроамериканцы заявили о сомнениях в том, что будут снова голосовать за Джо Байдена (прим. ИноТВ).