«Занавес для Украины опускается»: ветераны ЦРУ считают, что для Киева всё кончено

Хотя Запад и продолжает делать заявления в поддержку Украины, в частном порядке многие западные фигуры уже признают, что Киев ждёт поражение — а некоторые из них уже заявляют об этом публично, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его коллега Рэй Макговерн, в свою очередь, подчеркнул, что для Владимира Зеленского также «наступает конец» — и его генералы уже ведут переговоры о мире с Россией, не обращая на него никакого внимания.

Начнём с Украины. Ларри, наступило ли в политическом классе западных стран в целом осознание того, что всё кончено? Или же Великобритания вместе с США, до сих пор отправляя оружие, продолжают думать, что Зеленский и Залужный — которые, по некоторым данным, теперь терпеть друг друга не могут — всё-таки смогут вытащить какую-то карту из рукава?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Публично многие из них до сих пор поддерживают Украину, говоря, что, дескать, у украинцев ещё есть шанс на победу — но в частном порядке они говорят всё ровно наоборот.





Да и в публичной сфере есть тот же венгерский лидер Виктор Орбан, который очень откровенно заявляет, что всё кончено и мы поддержку оказывать в дальнейшем не будем. Были и такие люди, как генерал Куят, который в своё время возглавлял Вооружённые силы Германии и занимал высокий пост в НАТО, — а он сказал, что Украине конец.





К тому же хотя Запад и обещает украинцам дальнейшие поставки оборудования и техники, факт в том, что эти поставки не идут — и значительная доля поставленного задерживается на границе с Польшей из-за крупной акции протеста польских фермеров, к которым теперь присоединяются и румынские в связи с тем, что правительство Украины, по их мнению, эксплуатирует ситуацию, лишая их возможности продавать свою продукцию по достойным ценам.





В общем, творится бардак, полный бардак — а сверх того зима наступила рано. Так что Украина в беде.

Рэй, а какую роль в осознании того факта, что для Украины опускается занавес, играет разведывательное сообщество?

РЭЙ МАКГОВЕРН, бывший аналитик ЦРУ: Могу сказать, что глава ЦРУ Билл Бёрнс был вынужден взять назад свои слова о том, что Россия уже терпит поражение и что весь мир увидел теперь, насколько слабы российские вооружённые силы, — такого, конечно, он говорить больше уже не станет.

Зачем же он тогда поехал на прошлой неделе на Украину? Насколько мне известно, Бёрнс понимает, что Зеленский — настоящий профессионал, но в несколько иной сфере, а потому передал ему предложение вступить в труппу юмористической передачи Saturday Night Live, если вдруг ему захочется пожить на Манхэттене в каком-нибудь пентхаусе.

Зеленскому конец — правда, ему конец. Генералы теперь разговаривают друг с другом. Сеймур Хёрш сегодня опубликовал очень хорошую статью, отметив, что Залужный — который сохраняет определённое уважение со стороны людей, с которыми он обучался ещё в советские времена, — теперь всё улаживает с той стороной. Результаты будут только через несколько недель — но Зеленскому уже конец. И хорошо бы, чтобы конец настал и Биллу Бёрнсу, а также всем остальным, кто врал обо всей этой ситуации.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2023 года.