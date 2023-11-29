Judging Freedom Оригинал

«Русские нам не враги» — экс-аналитик ЦРУ призвал Вашингтон к диалогу с Москвой

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вместо того чтобы налаживать двусторонние контакты, США продолжают демонизировать Россию, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, американцам следует понять, что русские не собираются завоёвывать мир, и признать, что между двумя странами есть много общего.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Мы не можем продолжать лгать себе о том, что представляет собой Россия. В разгар холодной войны, когда Советский Союз действительно представлял угрозу, причём гораздо большую, чем Россия представляет сегодня, Соединённым Штатам удавалось находить возможность вести тёплые цивилизованные дискуссии с СССР, не изображая его исчадием ада.

Сможете ли вы вспомнить хотя бы одного видного американского политика, включая Дональда Трампа, который мог бы встать и сказать: «Я хочу вступить в открытый диалог с Владимиром Путиным и начать переговоры»? Его сразу же подвергнут остракизму как советского шпиона, коммуниста, пораженца, находящегося под внешним контролем. А без этого у нас нет основы для диалога и дискуссий, чтобы попытаться вернуть равноправное партнёрство и избежать взаимного уничтожения.
 
Общаются ли госсекретарь Тони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин со своими московскими коллегами?
 
ЛАРРИ ДЖОНСОН: Я не знаю, я надеюсь, что общаются. Но мне известно, что до начала специальной военной операции, как её называют русские, в феврале прошлого года, такие контакты существовали. Особенно в Сирии, где российские и американские войска проводили операции в одних и тех же районах боевых действий. Ежедневно, иногда дважды в день, генералы обеих стран проводили телеконференции, координировали свои действия и избегали столкновений, предупреждая о своих планах. То есть был такой уровень общения.
 
Похоже, что он значительно сократился. Это действительно расстраивает, потому что русские я знаю, что за мои слова на меня повесят ярлык,   но русские нам не враги. Русские не собираются завоёвывать мир. И нам нужно признать, что у нас много общего с Россией.
 
Более того, до сих пор за кулисами мы сотрудничаем с русскими на космической станции. Я имею в виду, что если мы сможем сотрудничать на космической станции и поддерживать жизнь астронавтов в космическом пространстве, то возможно, мы сможем сделать чуть больше здесь, на Земле.
 
Дата публикации 27 ноября 2023 года.
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источник
Judging Freedom США Северная Америка
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