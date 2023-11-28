Чтобы положить конец военным действиям на Украине, необходимо стремление заморозить конфликт, а для этого надо признать, что Киев не сможет окончательно урегулировать его в этом поколении и что не каждый квадратный метр украинской территории может быть немедленно освобождён, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Однако вместо того, чтобы выступать с дипломатическими инициативами, глава МИД Германии говорит, что сейчас не время для дипломатии.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер всегда чётко излагал свою позицию по поводу украинского конфликта, и сейчас его опасения подтверждаются, подчеркнул он в интервью немецкой газете Der Tagesspiegel.

Вместо того чтобы выступать с дипломатическими инициативами, министр иностранных дел Германии утверждает, что сейчас не время для дипломатии. Анналена Бербок хочет только поставлять оружие, а этого недостаточно для достижения мира.

Канцлера Олафа Шольца критикуют на Украине и в рядах ХДС/ХСС за то, что он не поставляет Киеву крылатые ракеты Taurus, однако Кречмер считает такую осторожную линию правильной. Он сам выступает за дипломатическую инициативу для урегулирования конфликта.

Прежде всего, необходима воля к прекращению боевых действий. Для этого нужны дипломатические союзы с Китаем, Турцией и другими странами, чтобы усилить давление на Россию, отмечает Кречмер. «И ещё нужна воля заморозить этот конфликт — признать, что мы не сможем окончательно разрешить его в этом поколении, что не каждый квадратный метр украинской территории может быть освобождён немедленно, за что пришлось бы заплатить невероятно кровавую цену», — заявил премьер-министр Саксонии.

Крым он считает украинской территорией, однако вопрос в том, настаивает ли Киев на немедленном возвращении полуострова или готов подождать стратегического окна возможностей в будущем. Ни Россия, ни Украина не смогут выиграть эту войну, убеждён Кречмер.

На замечание журналиста издания о том, что в этом случае Россия будет доминировать над территорией и людьми, проживающими там, на протяжении многих лет, Кречмер ответил, что нельзя сразу исправить все ошибки прошлого. После 2014 года, когда Крым присоединился к России, Германия должна была намного активнее настаивать на выполнении Минских соглашений — в том числе и Украиной. Теперь об этом никто не говорит.

«Мы должны были тогда должным образом перевооружить бундесвер, чтобы быть готовыми к обороне», — добавил Кречмер. Впрочем, по его словам, Германия не должна быть втянута ни в какую войну, хотя она должна быть в состоянии защитить себя.

Борис Писториус, к счастью, несколько разграничил эти понятия, подчеркнул премьер-министр Саксонии, отметив, что новый министр обороны — удача для бундесвера, который возлагает на него большие надежды.

Также в интервью Der Tagesspiegel Кречмер рассказал, что считает Восточную Германию «сейсмографом социальных настроений». Доверие к демократии и верховенству закона ослабевает, многие люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы. Их проблемы требуют решения, и политической путаницы и красивых слов тут явно мало, заявил премьер-министр Саксонии.

Он считает неправильным искусственно создавать дефицит энергии и впоследствии субсидировать рост цен на неё за счёт государственных денег. Также неверно давать деньги людям, которые могут работать, но не хотят, или запрещать сверхурочную работу вместо того, чтобы поощрять её.

Все опросы показывают: люди в Германии недовольны экономической ситуацией, миграцией, законом об энергетике. У них возникает чувство, что над ними издеваются. Поэтому многие в знак протеста голосуют за АдГ. По мнению Кречмера, в данной ситуации необходимо устранить питательную среду для этих «экстремистов». Политики должны принять меры.

Кречмер также выразил мнение, что компромисс по миграции для всего общества — это единственный выход, если канцлер хочет решить эту проблему, не прекращая работу своего нынешнего правительства. Если Олаф Шольц сможет выйти из этого кризиса, это будет хорошо для страны на данный момент.

В то же время Кречмер отметил, что его сторонники по ХДС/ХСС — это граждане, несущие политическую ответственность и готовые участвовать в жизни страны на всех уровнях. «Шольц — избранный канцлер. Он должен вести за собой, а не просто позволять себе дрейфовать», — подчеркнул премьер-министр Саксонии. ХДС/ХСС выдвинули множество предложений о том, как можно вывести Германию из кризиса, напомнил он в интервью Der Tagesspiegel.