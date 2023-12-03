Fox News: «мрачное положение для Байдена» — американцы понимают, что при Трампе было лучше

Вся Америка чувствует себя «обделённой», а люди больше не ведутся на пустые обещания президента, утверждает Fox News. Американцы устали от проблем, которых при Байдене становится только больше. Поэтому неудивительно, что в Белом доме сейчас «царит полнейшая паника», а администрация Байдена всеми способами старается устранить Трампа и не допустить его до президентских выборов.

В Нью-Йорке начался сезон рождественских покупок. Вы можете часами разглядывать украшения, зажжённые ёлки, украшенные витрины — я и сама сегодня этим занималась. Продавцы изо всех сил стараются соблазнить вас потратить немного денег. Но есть один продавец, у которого постоянные проблемы: он пытается впихнуть людям то, что никто не покупает.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Инвестиции, которые мы делаем благодаря закону о снижении инфляции — который я подписал и который мы приняли, — направлены в те регионы, которые исторически чувствовали себя обделёнными. Вступая в должность, я поклялся, что буду президентом для всех американцев, независимо от того, живёте ли вы в штате республиканцев или демократов, в сельской или городской местности. И мы держим своё слово.

Не хочу тебя расстраивать, Джо, но «обделённой» себя чувствует вся страна. А что касается того, что Байден утверждает, что он президент для всех американцев…

ДЖО БАЙДЕН: Дональд Трамп и республиканцы MAGA — это экстремисты, которые угрожают самим основам нашей республики! Трамп и его республиканцы намерены сеять злобу, ненависть и раскол. Угроза MAGA — это угроза основе наших демократических институтов. Эти крайние республиканцы пытаются уничтожить буквально все наши достижения.

Они думали, что демонизация Трампа, словно Гитлера, сработает. Они думали, что предъявление Трампу четырёх обвинений сработает. Они думали, что бросить его сторонников в тюрьму, некоторых из них в одиночную камеру на месяцы, сработает. И они думали, что напускной оптимизм и ложь в отношении экономики тоже сработает. Но не сработало ничего из этого. Ничто из этого не помогло Байдену.

Зарплаты не соответствуют расходам на продукты, бензин, страховку, счета за телефон. Повсюду мигранты, которые спят на улицах. Число передозировок фентанилом растёт. Неудивительно, что поддержка Байдена ослабевает, а Трампа, разумеется, растёт. С начала сентября он лидирует или идёт вровень с Байденом. Сегодня, согласно рейтингу RCP, Трамп опережает Байдена почти на два процента.

Получается, что чем больше юридических препятствий возникает перед Трампом, как бы это ни было удивительно, тем более устойчивыми кажутся его показатели в опросах. Сегодня окружной суд округа Колумбия постановил, что Трамп не защищён президентским иммунитетом от истцов, требующих возмещения ущерба после беспорядков 6 января. Все эти иски абсурдны, они должны быть отклонены. Любой юрист, который их подаёт, должен быть наказан. Но всё это — часть юридической кампании, направленной на то, чтобы устранить Трампа.

Но опять же я говорю об этом только потому, что избиратели начинают обращать на это внимание. Большинство понимает, что этот процесс несправедлив, и большинство знает, что дела в экономике, во внешней политике и на границе шли лучше, когда президентом был Трамп. Поэтому неудивительно, что в Белом доме царит полнейшая паника. А теперь добавьте к этому тревожные прохамасовские и антиизраильские настроения среди молодёжи, кипящие повсюду… В общем, положение Байдена выглядит довольно мрачно.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.