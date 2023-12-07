Tucker on X: конгрессменам промывают мозги на секретных заседаниях по Украине

В интервью передаче Такера Карлсона член палаты представителей Томас Мэсси рассказал, что представители спецслужб и администрации регулярно проводят брифинги в американском парламенте. По его словам, на этих закрытых встречах, где часто присутствует дискредитировавшая себя Виктория Нуланд, на законодателей оказывают психологическое давление и убеждают в необходимости поддерживать Киев.

Не кажется ли вам странным, что единственный, возможно, самый значимый голос во всей этой дискуссии — это женщина по имени Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря? Она была движущей силой войны в Ираке, которая, конечно же, стала катастрофой для Соединённых Штатов. Её так и не наказали за это. Более того, она поднялась по карьерной лестнице и теперь ведёт войну на Украине.

И никто никогда не произносит её имя. Она никогда не привлекалась к ответственности за всё, что натворила. Она обладает гораздо большим влиянием, чем весь конгресс США, вместе взятый. Как мы позволяем таким неизбранным сумасшедшим, как Виктория Нуланд, которая явно ненавидит и всегда ненавидела Соединённые Штаты, иметь подобную власть над нашей жизнью и будущим наших детей?

ТОМАС МЭССИ, американский конгрессмен: Я не знаю. Некоторые из этих бюрократов «глубинного государства» напоминают мне детей, у которых не было друзей в старшей школе. Кто-то давно сделал им что-то плохое, а теперь у них появилась какая-то власть. Они понимают, как её захватить, и собираются отомстить всем остальным.

Виктория Нуланд была на секретном брифинге по Израилю для всех членов конгресса всего несколько недель назад. И я подумал: «Подождите-ка, она неоднократно терпела фиаско. Зачем её вытаскивают на свет? Она не пользуется доверием. Почему она даёт инструкции конгрессу прямо сейчас?»

Я имею в виду, что она несёт ответственность или разделяет ответственность за гибель большего числа людей во всём мире, чем, возможно, любой другой ныне живущий американец. И тем не менее она присутствует на секретном брифинге.

Я не говорю, что она должна сидеть в тюрьме, хотя, безусловно, подобную точку зрения можно обосновать. Но ей определённо не следует иметь допуск к секретной информации и проводить брифинги для членов конгресса. Кто-нибудь сказал: «Погодите-ка. Нет человека более дискредитированного, чем ты, Виктория Нуланд»? Кто-нибудь это сказал?

ТОМАС МЭССИ: Никто не сказал. Между прочим, эти секретные брифинги, по сути, представляют собой пропаганду, которую «глубинное государство» и администрация напрямую скармливают членам конгресса. Более того, сегодня у нас состоится такая встреча по Украине. Мы все пройдём в аудиторию и оставим свои мобильные телефоны у двери. Я уверен, что это будет своего рода психологическая операция или шантаж, призванные заставить нас проголосовать за выделение дополнительных денег для Украины.

Я просто не понимаю, почему равноправная законодательная ветвь власти, конгресс, позволяет разведывательным службам и Совету национальной безопасности манипулировать собой. Это выглядит как самое настоящее безумие и даже мазохизм.

ТОМАС МЭССИ: При этом большая часть этих денег уже идёт не на военную помощь. Мы поддерживаем правительство. Мы платим зарплаты украинским политикам. Мы платим пенсии украинским политикам.

Вчера я встретился со специальным генеральным инспектором по Афганистану и узнал, что после нашего ухода мы потратили там шесть миллиардов долларов. Деньги по-прежнему идут в Афганистан.

И он сказал, сам он на эту должность не претендует, но он сказал: «Вы остро нуждаетесь в специальном генеральном инспекторе по Украине». Я спросил: «Как думаешь, где они могли спрятать часть этих денег или куда они могли пойти»? А он ответил: «Ну, посмотри, что они сделали в Афганистане: 30 или 40 процентов полиции и сил безопасности в Афганистане не существовало».

Мы платили зарплату людям, которые числились в списках, но в действительности не существовали. А теперь, когда мы платим зарплаты на Украине, откуда мы знаем, что это реальные люди? К слову, мы видели, что в рамках программы помощи бизнесу при пандемии в Соединённых Штатах люди получали от государства деньги, чтобы платить тем, кто даже не фигурировал в их платёжных ведомостях.

То есть существует множество очевидных мест, где можно искать злоупотребления бюджетными средствами. Я бы вообще не стал её (Украину. — ИноТВ) финансировать. Но если мы собираемся её финансировать, нам нужен кто-то, кто будет контролировать траты.

Дата публикации 06 декабря 2023 года.