RMF24: «Морозы только укрепляют боевой дух» — польские перевозчики пригрозили усилить протесты

В споре с Украиной ЕС упорно не хочет встать на сторону польских перевозчиков, потому что не желает признавать свою ошибку, считает Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта. В интервью RMF FM он указал, что блокаду они пока снимать не собираются, и если не будет перемен, то протесты только усилятся.

6 декабря ровно месяц со дня начала протеста польских перевозчиков на польско-украинских пропускных пунктах, сообщает RMF FM. «Мы пока не намерены снимать блокаду, мы даём нашему правительству время до четверга, а потом ужесточим протест», — заявил радиостанции Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта.

По его словам, основное требование протестующих подразумевает восстановление разрешений на коммерческую перевозку грузов как для польских, так и для украинских компаний. «На настоящий момент контроля над этим рынком нет, его бросили на произвол судьбы, он не лицензируется», — объяснил он. Более того, представитель Комитета подчеркнул, что тем временем на Украине создается очень много новых транспортных компаний, за последний год — примерно 12 тыс. Он указал прежде всего на издержки и несправедливость в плане конкуренции, потому что на украинские компании не распространяются никакие правила ЕС.

Более того, на Украине содержание сотрудников и налоги обходятся намного дешевле, ведь подоходный налог на Украине составляет всего 2%, и это очень большая разница. «Нечестно и то, что польский автомобиль, находящийся в Украине более 20 дней, получает штраф почти в €5000. Однако если украинский автомобиль въедет в Польшу, то таких ограничений нет», — посетовал Боровский. «Это объясняется тем, что украинцы сильнее защищают свой рынок, а наше правительство, к сожалению, не защитило нас должным образом. Похоже, все читали нас транспортной державой и то, что на нас можно всё свалить, все налоги, все тарифы можно повысить», — добавил он.

Факт того, что в споре с ЕС на стороне Польши выступили Венгрия и Словакия, тем самым поддержав изменение правил, по его оценкам, объясняется тем, что на кону стоит весь транспорт Европы. Одновременно Боровский указал на большую конкуренцию с Литвой. «Мы — восходящие звезды или уже являемся такими на транспортном рынке ЕС. И в этом плане понятное дело, никто никому добра не будет делать. Каждый борется за свои интересы. Отчётливо видно, что их собственные интересы ставятся выше наших интересов», — пояснил Борковский.

Более того, он уверен, что в споре с Украиной Еврокомиссия упорно не хочет встать на сторону польских перевозчиков, потому что не хочет признавать свою ошибку. «При подписании этого договора никто не обратил внимание на то, как он скажется на польских компаниях, которые бвли в состоянии содержать себя за счёт восточного рынка. Никто не стал принимать нас во внимание», — отметил он.

В интервью Боровский пожаловался и на то, что украинский конфликт привёл к закрытию для поляков восточных рынков. Он рассказал, что ранее специализировался на перевозках в Казахстан и на Украину, но теперь он не может отправить никого в Казахстан. «Из-за того, что Польша не обменялась разрешениями с Россией и я не могу проехать через Россию. А, например, Литва может, потому что она обменялась этими разрешениями с Россией.

Становится понятно, что в этом плане единой политики не существует», — признал он.





«ЕС — это очень хорошая идея, но каждый в нём заботится о своих интересах (...) У меня создаётся такое впечатление, что только мы совесть Европы и хотим делать добро всем, но одновременно мы забываем про себя. И тогда получается такая ситуация, с которой мы столкнулись сейчас», — объяснил Боровский.

«Хотя погода нас не балует, но она только добавляет нам боевого духа», — предупредил он и заявил, что никто не собирается сдаваться. «Это наш третий протест, однако он первый, который достучался до общественного мнения. Предыдущие были заметены под ковёр. О наших проблемах мы говорим уже год. Мы должны выстоять и сражаться до конца. Я не могу представить, чтобы мы сняли блокаду по принципу, что кто-то нам что-то пообещает. Кроме того, я не вижу никакой доброй воли со стороны ЕС», — заключил он.