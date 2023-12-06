Le Parisien: нехватка оружия, солдат и помощи Запада ставит Украину в тяжёлое положение

Пока Россия медленно, но верно продвигается по всем направлениям, Украине не хватает боеприпасов и новобранцев, рассказывает Le Parisien. Западные поставки задерживаются из-за проблем в производстве, а дополнительная финансовая помощь Киеву вызвала раскол как в конгрессе США, так и в Евросоюзе.

Украинские резервы подходят к концу, и ситуация на фронте вызывает беспокойство, пишет Le Parisien. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успехах российской армии по всем направлениям: хотя Киев поспешил опровергнуть это заявление, независимые доклады частично его подтверждают. Последняя сводка Института изучения войны (ISW) говорит о продвижении в Донбассе, особенно в Авдеевке, Марьинке, Купянске и Артёмовске.

В то же время завоевания России остаются скромными: согласно ресурсу War Mapper в X (бывший Twitter), в ноябре они ограничились лишь около 4 км2. Директор стратегического кабинета La Vigie и научный сотрудник в Фонде стратегических исследований (FRS) Оливье Кемпф в интервью изданию признал, что речь не идёт о «головокружительных прорывах», однако небольшие продвижения начинают иметь значение, особенно благодаря тому, что российская армия продвигается одновременно по многим направлениям.

При этом ВСУ ждут проблемы в долгосрочной перспективе, отмечается в статье. Сергей Шойгу подчеркнул, что после контрнаступления боевые возможности Украины «значительно снижены». Такое мнение разделяют эксперты. В интервью Le Parisien консультант по международным рискам Стефан Одран подтвердил, что Киеву «действительно не хватает артиллерийских боеприпасов», а репортажи с фронта сообщают о том, что «украинские пушки теперь стреляют реже». Западные союзники столкнулись с проблемами в наращивании производства вооружения, поэтому его пополнение запасов на Украине также задерживается.

Кроме того, киевское правительство должно решить проблему пополнения личного состава армии. По словам Стефана Одрана, это будет непросто, тогда как спустя полтора года начинает ощущаться необходимость в смене бойцов. Наконец, эксперт указывает на ослабление возможностей для командования и контроля в украинской армии, главным образом из-за потери штабных офицеров.

«Ввиду таких условий сложно представить, как Украина сможет возобновить наступление в 2024 году, — резюмирует Одран. — Напротив, Россия может достаточно восстановить свой потенциал, чтобы вернуть себе превосходство». Как отмечает французская газета, Москва уже укрепила военный потенциал благодаря поставкам из Ирана и Северной Кореи, а на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал декрет об увеличении личного состава российской армии на 15% до 2,2 млн человек, в том числе 1,32 солдат.

«Для Украины рисуется очень мрачная картина», — указывает Оливье Кемпф. Он добавляет, что, кроме солдат и материальных ресурсов, Киев оказался также «в неудобной политической ситуации». Если западные союзники в последнее время повторяли, что продолжат поддерживать Украину, эта помощь на деле наталкивается на множество препятствий. В США конгресс разделился по вопросу выделения дополнительных финансов Зеленскому, как того требует Джо Байден. Предстоящие президентские выборы в случае победы Дональда Трампа могут привести к резкому прекращению поставок американского оружия. Со своей стороны Евросоюз обещал Киеву €50 тыс., однако такое решение должны принять единодушно все 27 стран, в то время как Венгрия уже угрожает голосовать против. «Украина не продержится, если союзники не сделают выбор в пользу военной экономики, как сделала Москва, — приводит le Parisien мнение Стефана Одрана. — Но пока я не вижу, чтобы кто-то из западных лидеров был готов к такому решению».