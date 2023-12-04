Британский историк: к мирным переговорам Вашингтон и Киев приведёт перспектива разгрома украинских войск

У властей США и Украины есть политические причины выступать против урегулирования конфликта с Россией — однако они, скорее всего, будут вынуждены всерьёз задуматься о переговорах, если перед ВСУ станет вырисовываться перспектива полного коллапса, полагает специалист по советской истории Джеффри Робертс. Как заявил Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue works, такой сценарий вполне возможен, поскольку Москва явно завладела преимуществом на поле брани.

ДЖЕФФРИ РОБЕРТС, историк: Возражения по поводу переговоров со стороны Запада продиктованы фундаментально политическими причинами, это всё политика, суть здесь — во внутриполитическом расчёте Вашингтона и Киева. Но, разумеется, тучей на горизонте нависают Трамп и президентские выборы — и администрация Байдена, конечно, и в этом плане пытается делать какие-то расчёты. Думаю, что там, конечно, не хотят вести предвыборную кампанию против Трампа, параллельно продолжая заведомо проигрышную войну на истощение, заведомо проигрышную опосредованную войну против России на Украине — на мой взгляд, такое для них может обернуться катастрофой. Поэтому для них предпочтительным сценарием, похоже, является урегулирование конфликта, какое-то завершение для него — так что ещё одной бесконечной войны тут не будет, она как-то завершится.



И чтобы обеспечить себе как можно меньший политический ущерб, чтобы такой ущерб минимизировать, в администрации хотят, чтобы режим Зеленского перехватил инициативу в плане урегулирования конфликта. Однако как мы только что обсудили, Зеленский этого делать очень не хочет, потому что такой вариант будет по сути означать конец его режима — а кроме того, его личная безопасность в этом случае может оказаться под угрозой со стороны радикалов на Украине.





Так как же выйти из этой ситуации? Одним из выходов будет такой сценарий, при котором всё будет настолько плохо, что... В общем, всё зависит от того, какой будет война, что будет происходить на фронте, как будет развиваться военная обстановка на Украине. И если для неё всё будет настолько плохо, что станет полностью ясно, что украинцы в ближайшие месяцы потерпят тяжёлое поражение — или, быть может, даже возникнет опасность полного коллапса украинских вооружённых сил, — если такая перспектива действительно приобретёт чёткие очертания, то в Вашингтоне и Киеве, возможно, станут всерьёз думать о том, чтобы рискнуть, коль скоро политический ущерб от мирного урегулирования будет менее страшным, чем полная катастрофа, которая будет их ждать, если они станут продолжать войну. Таким мог бы быть один из сценариев того, как боевые действия на Украине вынудят Вашингтон и Киев действовать.





И так может произойти — я считаю, что Россия в этой войне побеждает: она продвигается вперёд, инициатива на её стороне, и я не вижу вариантов того, что будет какой-то перелом — во всяком случае, в стратегическом смысле. Поэтому не исключено, что боестолкновения будут продолжаться ещё достаточно долгое время.

Дата публикации 02 декабря 2023 года.