Политолог Миршаймер: если бы не США, войну на Украине давно можно было закончить

Ещё до начала российской спецоперации на Украине Москва предпринимала попытки урегулировать споры дипломатическим путём. И вскоре после начала активных действий у сторон была возможность договориться и избежать дальнейшего кровопролития. Но помешали этому сами США и Великобритания, отмечает американский политолог Джон Миршаймер.

Я продолжаю думать об этой ужасной поездке, которую Борис Джонсон предпринял, чтобы разубедить президента Зеленского идти на соглашение, которое спасло бы от кровопролития. Это было гораздо более выгодное соглашение, чем что-либо, чего мы можем достигнуть сейчас.



ДЖОН МИРШАЙМЕР, политолог: Шокирует, насколько глупыми были США и Великобритания в своей политике в отношении Украины и России. Просто удивительно. Если вспомнить 17 декабря 2021 года — это за два месяца до начала войны 24 февраля 2022 года, — Россия тогда работала над тем, чтобы достигнуть дипломатического урегулирования — до войны. Но мы не отнеслись к ней серьёзно, мы не выказали особого интереса попытаться это прекратить, хотя и бегали и кричали: грядёт война. Затем разразилась война, и начались мирные переговоры с участием Израиля, Турции и других. И казалось, что всё получится, что войну удастся затушить. И Зеленский был за, и Путин был за. И что же мы, Соединённые Штаты, сделали?



Мы всё прервали.



ДЖОН МИРШАЙМЕР: Мы всё прервали. Это выглядело безумием. И позже в том же году генерал Милли после того, как украинцы одержали две большие тактические победы — в Харькове и Херсоне, — генерал Милли, который мудро признаёт, что это наивысший возможный успех, говорит: давайте договариваться. Давайте посмотрим, сможем ли мы сейчас закончить войну. А администрация Байдена сделала ему нагоняй и дала понять, что соглашение заключать они не будут. И вот, где мы оказались, и в каком отчаянном положении оказалась Украина, и заправляют всем русские.



Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.