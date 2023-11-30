NYT: скончался Генри Киссинджер — человек, который внёс наибольший вклад в отношения США с СССР и Китаем

В возрасте ста лет скончался Генри Киссинджер — самый влиятельный госсекретарь США, сообщает The New York Times. Именно Киссинджер в значительной степени сформировал историю в период холодной войны, став одним из идейных вдохновителей политики «разрядки». Дипломат до самого конца настаивал на нормализации отношений между Западом и Востоком и «предостерегал США от недооценки Владимира Путина», пишет издание.

В возрасте ста лет в США скончался Генри Киссинджер, сообщает The New York Times. «Самый влиятельный госсекретарь послевоенной эпохи, которого одновременно прославляли и ругали», Киссинджер в значительной степени сформировал историю в период холодной войны, а его наследие до сих пор находит отклик в отношениях с Китаем, Россией и Ближним Востоком.

Учёный-дипломат, лауреат Нобелевской премии, этот человек внёс, пожалуй, наибольший вклад в развитие отношений США со странами Востока: именно Киссинджер стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, и именно он считается одним из идейных вдохновителей политики «разрядки» в отношениях с СССР в 1970-е годы.

Ещё в середине 1950-х годов, будучи молодым профессором Гарварда, политик отстаивал позицию ядерного сдерживания. Позже, находясь на посту госсекретаря, Киссинджер продолжал продвигать свою позицию: он был уверен, что ни у одной из стран «нет возможности нанести ядерный удар, не заплатив за это неприемлемо высокую цену».

Дипломатические усилия Киссинджера инициировали политику «разрядки», которая привела к значительному ослаблению напряжения в американо-советских отношениях. Как утверждает The New York Times, именно действия госсекретаря способствовали заключению первых крупных договоров о контроле над ядерным оружием между США и СССР: в 1972 году Брежнев и Никсон подписали договор ОСВ-1, который открыл десятилетия соглашений по контролю над вооружениями.

Более того, Киссинджер всегда настаивал на том, что вечное стремление США «изолировать Россию» и «ослабить Китай» бесполезно. Вместо этого он предлагал производить изменения в области политики баланса сил, развивая существование трёхсторонних отношений между этими странами, пишет издание.

Свою позицию по России бывший госсекретарь продолжал отстаивать и в наши дни. Киссинджер «всегда предостерегал США от недооценки Владимира Путина», с которым дипломат неоднократно встречался лично. Американский политик был уверен, что для того, чтобы здраво оценивать действия России и «понимать Путина, нужно читать Достоевского, а не «Майн Кампф».

Трудно переоценить заслуги Киссинджера в области дипломатии США, утверждает The New York Times. Благодаря глубокому пониманию дипломатической истории, политик оставил неизгладимый след в истории всего мира — это человек, который «вносил изменения во все глобальные отношения, которых касался».