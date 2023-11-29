Рамасвами: США пора прекратить «мутить воду» в палестино-израильском конфликте

Америка должна прекратить оказывать финансовую помощь Украине и Израилю. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Gleen Greenwald высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Он отметил, что продолжение подобной поддержки не соответствует интересам Вашингтона, и напомнил, что даже основатели еврейского государства старались полагаться не на зарубежное содействие, а на право на собственную национальную самооборону.

Когда ранее мы говорили об Украине, вы сказали: «Послушайте, у нас слишком много проблем дома. Мы не можем позволить себе финансировать множество войн, включая войны иностранных государств». Применимо ли это обоснование к запросу Байдена о выделении Израилю 14 миллиардов долларов — а когда всё будет сказано и сделано, сумма станет гораздо больше — или в случае с Израилем ситуация отличается, поэтому такое обоснование неприменимо?

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я против этого запроса на финансирование. И я говорю об этом предельно чётко. Я против выделения 61 миллиарда Украине и 14—16 миллиардов — в зависимости от запроса на расходы — на эту конкретную войну Израилю. На самом деле, Гленн, я обосновал, что, на мой взгляд, это не служит интересам США и Израиля.

Но в любом случае моё практическое правило заключается в том, что мы как страна не должны предоставлять какую-либо новую избирательную иностранную помощь ни одному государству, чей долг на душу населения меньше, чем у Соединённых Штатов. Я иду ещё дальше и говорю, что это также соответствует основополагающему видению Израиля.

Знаменитое высказывание Давида Бен-Гуриона, основателя Израиля, фактически звучит так: «Мы не хотим зависеть от мимолётного сочувствия Америки, ООН, Запада или кого-либо ещё. Израиль имеет абсолютное право на собственную национальную самооборону».

И я придерживаюсь этого мнения. Но при этом я говорю, что нам будет лучше, и я считаю, что Израилю будет лучше, если мы не будем вмешиваться, не будем выступать в качестве непрошенных советчиков, как они (администрация Байдена. — ИноТВ) поступают. Мы, США, мутим воду своим участием в этой конкретной войне.

Вот моя позиция по данному вопросу. Я думаю, что так будет лучше и для США, и для Израиля.

Дата публикации 29 ноября 2023 года.