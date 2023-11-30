Эксперт по безопасности: двойные стандарты Запада превратились в проблему для его отношений с Глобальным Югом

Запад оказался озадачен тем, что Глобальный Юг не спешит поддерживать противостояние России. Более того, многие на Глобальном Юге симпатизируют России в конфликте с Западом. Немецкий эксперт по безопасности Флоренс Гоуб считает, что проблема в том, что Запад слишком долго применял двойные стандарты, например, его совершенно не волновала трагедия Ирака после вторжения американцев. В эфире немецкого ZDF Гоуб предлагает задуматься над этой проблемой, над тем, что можно противопоставить аргументации России.

МАРКУС ЛАНЦ, ведущий: Вопрос тогда в том, успешен ли этот нарратив, этот рассказ, что «мы (русские. — ИноТВ) бросаем этот ультимативный вызов Западу, что мы ставим, так сказать, вопрос о власти»? Я всегда несколько удивлён, когда вижу, как многие внезапно с Путиным обнимаются, то есть тем, кто…

ФЛОРЕНС ГОУБ, эксперт по безопасности: Поэтому этот опрос так интересен, имею в виду, что говорят в России российскому институту, исследующему общественное мнение… Но мы также видим, что и на международном уровне этот рассказ тотально успешен. Это можно видеть сейчас также в Израиле, что Китай и Россия также скорее… скорее на стороне ХАМАС, или точнее, против Израиля позиционируют себя. И на так называемом Глобальном Юге, естественно, Запад обвиняют, ключевой момент — Ирак, вторжение в Ирак…

МАРКУС ЛАНЦ: В двойных стандартах?



ФЛОРЕНС ГОУБ: В мегадвойных стандартах. «То, что русские делают сейчас на Украине, там вы обеспокоены, в Ираке вас это не тревожило». «Вас беспокоит внезапное нападение на Израиль, но то, что палестинцы вот уже 70 лет не имеют государства, вам не бросается в глаза». То есть это упало во многих государствах, у многих граждан во многих государствах так называемого Глобального Юга на плодородную почву, да, это факт.



МАРКУС ЛАНЦ: Это значит, вы слышали это, когда с людьми…



ФЛОРЕНС ГОУБ: Это я слышу тотально везде. Я была только что в Эмиратах. А Эмираты были на самом деле очень долго государством-партнёром для Запада, и они вели себя очень нейтрально в этом вопросе (с Украиной. — ИноТВ). И они не единственные. И это уже что-то… вопрос. И мы не можем сейчас притворяться, что мы просто морально выше, а они все неправы. Возможно, стоит остановиться, и сказать (себе. — ИноТВ), окей на чём всё это основывается? Скажем, ладно, может быть, может быть, у нас действительно были двойные стандарты, но что нам теперь с этим делать? Какое объяснение мы можем этому противопоставить?



ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, военный корреспондент CNN: Пресс-секретарь Путина также сообщил мне об этом в июне прошлого года.



МАРКУС ЛАНЦ: Песков?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: Песков, верно. Он сказал мне, что твёрдо убеждён в том, что изолировать Россию санкциями невозможно. Он уже тогда сказал, что мы слишком большие, слишком много людей хотят покупать наше сырьё и люди вернутся. Если посмотреть сейчас, например, я был на последней встрече стран БРИКС, ведь сразу очень много государств захотели присоединиться к этой группе. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Другие страны хотят присоединиться в следующем году, и другие тоже хотят там быть. И в этом плане уже есть много желающих продолжать вести бизнес с россиянами.



Изолировать их санкциями, заставить мир соблюдать их не получается именно по этим причинам (двойным стандартам Запада. — ИноТВ). Я думаю, что есть много людей, особенно на так называемом Глобальном Юге, которые обвиняют Запад в том, что он годами не учитывает интересы граждан этих стран. Особенно если посмотреть на Ирак, не только на вторжение в Ирак, но и на многие изменения курса, которые произошли во время этого вторжения и после него. Многие считают, что это было сделано во вред тамошним гражданам.



Дата выхода в эфир 28 ноября 2023 года.