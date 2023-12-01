Проигрыш Украины в боевых действиях с Россией становится всё более и более очевидным, сообщает Gegenpol. В Киеве идёт борьба за власть между Зеленским и Залужным, а западная поддержка ослабевает. И на фоне всего этого украинцы решили вспомнить о том, кто подтолкнул их к участию в военном конфликте, а именно бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

Проигрыш Украины в боевых действия с Россией становится всё более и более очевидным. В то время, как в Киеве идёт борьба за власть между Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, и в то время, как поддержка Украины на Западе постепенно ослабевает, украинцы вспомнили о том, кто подтолкнул их к участию в этих боевых действиях.

Давид Арахамия, председатель фракции Зеленского в Раде, который в марте прошлого года возглавлял украинскую делегацию на мирных переговорах в Стамбуле, рассказал о роли Запада в провале мирных переговоров с Россией. Арахамия особенно выделил действия бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Когда в марте 2022 года украинская армия была по сути побеждена и российские войска стояли под Киевом, Украина была готова принять мягкие требования России для заключения мира. Но Джонсон вмешался и пригрозил Украине утратой поддержки Запада. В пятницу в эфире украинского телевидения Арахамия заявил следующее.

ДАВИД АРАХАМИЯ, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины: Цель российской делегации заключалась, по моему мнению, в том, чтобы показать... Они действительно до последнего надеялись, что смогут заставить нас подписать соглашение, в котором мы согласимся на нейтралитет. Это было для них так важно, что они были готовы закончить боевые действия, если мы, как в своё время Финляндия, согласимся на нейтралитет и возьмём на себя обязательство не вступать в НАТО...

Но когда мы вернулись из Стамбула, в Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что нам ничего не надо с ними подписывать. «Давайте просто продолжим вести боевые действия!»

Дата выхода в эфир 30 ноября 2023 года.