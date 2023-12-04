Das Erste: жёны украинских солдат протестуют — добровольцы получают билет в один конец

При нынешней системе для украинских солдат нет никакой перспективы вернуться домой до завершения конфликта, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Из-за этого их жёны вышли на улицы в знак протеста: они требуют, чтобы их мужьям дали возможность уйти из армии. По их словам, от некогда высокого уровня мотивации их мужей сейчас мало что осталось. Сейчас они просто хотят выжить.

«Пришло время других» и «Мой муж — не заключённый» — с такими плакатами жёны украинских солдат собрались на демонстрацию в Киеве, требуя от властей «демобилизации», сообщает Das Erste. «Мы требуем, чтобы им дали возможность уйти из армии», — объясняет Ханна Бондарь. Её муж воевал на фронте 21 месяц. Сейчас он выбился из сил.

Как и многие другие, муж Бондарь ушёл добровольцем в начале российской военной спецоперации. «Мы предполагали, что ему дадут возможность демобилизоваться через полтора года, как это было в 2015 году», — объясняет Юлия Павлиенко. Женщины рассказывают, что от некогда высокого уровня мотивации их мужей сейчас мало что осталось. Военные измотаны. Её муж просто хочет выжить, говорит Павлиенко. У него почти не осталось сил для борьбы.

Это результат системных проблем, которые должно решить правительство. На фронте не хватает хорошо подготовленных солдат, поэтому многие мужчины скрываются от призывных комиссий или откупаются от призыва. Других хватают на улицах, используя порой жестокие методы, и отправляют в армию. Украинскому правительству сейчас приходится принимать непопулярные решения, отмечает ветеран и военный эксперт Евгений Дикий.

Как и женщины на площади Независимости, он предлагает ограничить срок военной службы. По его мнению, двух лет было бы более чем достаточно. Однако при нынешней системе для украинских солдат нет никакой перспективы вернуться домой до завершения конфликта. Если кто-то уходит добровольцем на войну, он вытягивает билет в один конец. «В то же время необходимо закрутить гайки, — признаёт Дикий. — Ни одна страна в мире ещё не выигрывала такую большую войну с помощью одних добровольцев».

Комитет по обороне украинского парламента уже несколько месяцев работает над новым законопроектом, призванным решить эту проблему. Даже рекрутирующие компании не в состоянии набрать необходимые 100 тыс. солдат. Необходима реформа, и быстро, подчёркивает военный эксперт. Прежде всего, важно ограничить срок службы.

«Это решит сразу две проблемы. Проблемы тех, кто сейчас служит. И проблемы новобранцев, — считает Дикий. — Отправиться на войну на один, два или даже три года — это совсем не то, что отправиться в неизвестность с билетом в один конец».

Продление сроков призыва вряд ли вызовет энтузиазм среди населения. В то же время с неприятием сталкиваются и протестующие женщины на Майдане. «Люди понимают: чтобы мой муж пришёл домой, её муж должен уйти», — поясняет Юлия Павлиенко. Ханна Бондарь также сообщает о негативных комментариях в социальных сетях: «Пишут: тогда идите на фронт сами».

Но женщины не хотят отчаиваться по этому поводу. Они знают: для того чтобы армия могла и дальше защищать Украину, ей нужны полные сил и хорошо обученные солдаты. Уставшие и немотивированные войска не в состоянии остановить российскую армию, заключает Das Erste.