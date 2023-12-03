Украинский генерал Залужный настаивает, что Киеву нужно призывать по 20 тысяч новобранцев в месяц, чтобы выжить. «Откуда вы возьмёте новых людей?» — возмущается ведущий канала Redacted Клейтон Моррис. При этом как только на Украине появляется человек, который критикует такие планы и не хочет отправлять украинцев умирать, как ему тут же начинает угрожать опасность.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий: Украинские газеты сейчас подхватывают эту новость. Член парламента Украины призывает к отставке генерала Залужного, потому что он не смог представить военный план для Украины на следующий год. Давайте на секунду задумаемся. Это Марьяна Безуглая. Она признаёт, что у неё был разговор с Залужным и военной верхушкой. И она написала об этом на своей странице в Facebook* — запомните её, потому что мне кажется, скоро её не станет.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая: Как минимум в плане её карьеры. Давайте не будем желать ей плохого.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Я не желаю ей плохого, но она там говорит правду.

Просто пусть избегает окон.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Люди там странным образом исчезают. Итак, Марьяна опубликовала на своей странице в Facebook, что у неё была с ними встреча, что у неё была личная встреча с Залужным. И она говорит: да, главнокомандующий вооружёнными силами не мог предоставить плана действий на 2024 год — ни маленького, ни большого, ни симметричного, ни асимметричного. Военные просто сказали, что им нужно как минимум 20 тысяч граждан в месяц. Этот разговор был непубличным, говорит она, но напряжённость растёт, и сейчас ситуация такая, что военное руководство не может представить никакой концепции на 2024 год, а значит, такое руководство должно уйти. Она призывает Залужного подать в отставку. Залужный хочет по 20 тысяч человек в месяц — этого не будет.

НАТАЛИ МОРРИС: Без какого-либо плана.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Без какого-либо плана. План состоит в том, что эти 20 тысяч нужны, чтобы выжить.

НАТАЛИ МОРРИС: Даже так не выжить.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Даже так не выжить. Вы бросаете людей на стену и надеетесь, что стена на вас не завалится. Вот так. Как сообщает MoonofAlabama, у Залужного нет планов на 2024 год, потому что он ничего не может сделать с грядущим поражением украинской армии. Каждый раз, когда он призывает перестать защищать позиции, которые невозможно удержать, как Бахмут или Авдеевку, политические лидеры говорят ему использовать все резервы и держаться. Каждый раз, когда он призывает построить сильные линии обороны и отступить, его идеи отклоняются. Он может строить планы только вокруг одного числа — это число невосполнимых потерь украинской армии. Залужному нужно 20 тысяч человек в месяц, чтобы восполнить потери и сохранить работоспособность армии.

НАТАЛИ МОРРИС: Ощущение, что он уже ушёл в отставку, разве что ключи не сдал. Он теряет контроль.

КЛЕЙТОН МОРРИС: Зачем создавать план на 2024 год? Нас в 2024 году здесь не будет. С нами покончено, мы всё, мы буквально отправляем беременных женщин в траншеи. Сегодня утром, незадолго до записи этого подкаста, около полутора часов назад, в украинской прессе это широко разошлось. И вот, как они это раскручивают.

Члены парламента поговаривают, что конфликт между Залужным и Зеленским привёл к тому, что украинские парламентарии хотят убрать Марьяну с поста главы подкомитета в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке после её скандальных откровенных заявлений. Она открыла большой секрет, рассказав про частную беседу с Залужным и призвав к его отставке. И теперь украинская пресса накинулась на неё и призывает к её отставке. Что за чертовщина? Я предполагаю, что сейчас начнутся большие проблемы в Киеве. Она сказала правду… 20 тысяч? Вы теряете от 650 до 800 человек в день. Откуда вы возьмёте новых людей?

НАТАЛИ МОРРИС: Она пытается быть патриотом, говорит: я верю в свою страну, я хочу, чтобы мы перестали умирать, я хочу, чтобы это закончилось. Так что я буду говорить правду. Что ещё она может сделать?

И вы требуете, чтобы граждане без военной подготовки взяли в руки оружие против хорошо натренированных военных. Это ни к чему не приведёт.

НАТАЛИ МОРРИС: Чтобы забрать землю у людей, которых пытали и которые попросили вступить в Россию. В этом нет смысла и никогда не было.

Дата публикации 02 декабря 2023 года.

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