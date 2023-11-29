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СТРАНА: офис Зеленского запретил украинским губернаторам общаться с главкомом ВСУ Залужным

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По сообщениям источников из областных администраций Украины, офис Владимира Зеленского дал указание главам регионов прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как пишет СТРАНА, таким образом киевский режим начал операцию по избавлению от потенциального конкурента Зеленского.
СТРАНА: офис Зеленского запретил украинским губернаторам общаться с главкомом ВСУ Залужным
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Офис Владимира Зеленского дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Как сообщает «СТРАНА», об этом написал журналист Юрий Николов, ссылаясь на свой источник в одной из областных администраций.
 
По его словам, такое распоряжение было передано губернаторам, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг Залужного никакого ажиотажа».
 
Журналист назвал изложенное выше «движениями команды Зеленского по уничтожению потенциального конкурента».
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