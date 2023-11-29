СТРАНА: офис Зеленского запретил украинским губернаторам общаться с главкомом ВСУ Залужным

18:20
Татауров считает, что в скором времени у Малинина не останется слабых мест
Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, на примере Ильи Малина ответил на вопрос, можно ли первой оценкой за технику компенсировать недостаток второй.
18:19
В Подмосковье потушили 181 лесной пожар за сезон
В Московской области потушили 181 лесной пожар с 10 апреля по 15 ноября, что на 160 меньше, чем годом ранее.
18:19
Сборная Подмосковья выиграла 23 медали на всероссийском чемпионате «Профессионалы»
Сборная Московской области выиграла 23 награды на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».
18:19
В Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о газификации ещё 18 посёлков в 2024 году.
18:16
Sabah: убийца двух россиянок в Турции вернулся в Литву
Предполагаемый убийца двух россиянок в Турции после преступления улетел в Литву, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на правоохранительные органы.
18:16
Президент Аргентины заявил, что уведомил США о своей позиции по БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что уведомил американских чиновников о своей позиции по участию страны в БРИКС.
18:15
Татауров: согласен с Мишиным, мужское катание без четверных — это нонсенс
Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, высказал своё мнение о мужском одиночном катании.
18:04
Выставка «Освобождение Европы...» откроется в Москве 28 декабря
В Государственном центральном музее современной истории России 28 декабря 2023 года музей-заповедник «Бородинское поле» представит проект «Освобождение Европы...», посвящённый 210-й годовщине сражения при Лейпциге.
18:04
Поздняков: ждём от МОК решение — исправить ошибку, совершённую в феврале 2022-го
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение от Международного олимпийского комитета (МОК).
18:04
В Подмосковье капитально отремонтировали шесть мостов в рамках нацпроекта
В Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершили капремонт шести мостовых сооружений. Работы проходили в шести округах.
18:03
В больнице Оренбурга откроют госпитальную школу
В новой детской областной клинической больнице Оренбурга откроется госпитальная школа «УчимЗнаем». Она станет 62-й инновационной площадкой проекта госпитальных школ.
18:03
Автоэксперт Кадаков посоветовал понимать возможности своей машины при поездках зимой
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.
18:02
В Рязанском медвузе разработали способ создания искусственных сосудов
Новую систему для создания трёхмерных моделей сосудов с применением клеток пациента разработали в Рязанском государственном медицинском университете им. Павлова.
18:02
Власти Челябинской области предложили жительнице компенсацию за срубленную ель
Женщина, обвинившая челябинских чиновников в краже её ели, не имеет претензий к администрации Миньяра, сообщил RT глава района Вадим Сергеев.
18:02
В Москве запустили два новых электробусных маршрута
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о запуске двух новых электробусных маршрутов на северо-востоке и юго-востоке столицы.
18:00
В «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии на Украине
В украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии.
17:57
В зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго
В зоопарк Удмуртии доставили птенца розового фламинго, спасённого на территории Пермского края.
17:57
Сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области
Сотрудники МЧС спасли лошадей, которые провалились под лёд на озере Кожакуль в Челябинской области, сообщили в министерстве.
17:56
«Оренбург» в большинстве обыграл «Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
«Оренбург» одержал победу над «Спартаком» в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ.
17:52
Риелтор Апрелев рассказал об особенностях покупки жилья в новостройке
Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал об особенностях покупки жилья на первичном рынке.
17:51
Армения созвала срочное совещание в ЕАЭС из-за непринятых Россией грузов
Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС, заявил министр экономики республики Ваан Керобян. Как пишет ТАСС, это сделано из-за непринятия Россией некоторых грузов через КПП «Верхний Ларс».
17:48
В Белоруссии сообщили о гибели беженца на границе с Польшей
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о смерти беженца на границе с Польшей после того, как польские пограничники силой вытеснили его на территорию республики.
17:45
Предке: СССР и Югославия были два самые шахматные страны
Гроссмейстер Александр Предке ответил на вопрос, можно ли сравнить Сербию и Россию в шахматах.
17:40
Предке — о победе Сербии на ЧЕ по шахматам: мечта осуществилась
Гроссмейстер Александр Предке прокомментировал первую победу в истории сборной Сербии на чемпионате Европы по шахматам.
17:37
Климатолог Юлкин прокомментировал ситуацию с айсбергом в Южном океане
Специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что айсберг, отколовшийся от шельфа Бранта в Антарктиде и оказавшийся в Южном океане, сам по себе не опасен.
17:31
Врач Эдигер призвал не заниматься самолечением антибиотиками
Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что не стоит заниматься самолечением антибиотиками.
17:29
Во Франции планируют прийти к соглашению о гарантиях Киеву к началу 2024 года
Во Франции надеются завершить переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности к началу 2024 года, заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.
17:26
Терапевт Серебрянский: закаливание лучше начинать в октябре
Заслуженный врач России, терапевт Юрий Серебрянский заявил, что закаливание лучше начинать в середине — конце октября.
17:25
Глава МВД Литвы просит ограничить права России и Белоруссии в Интерполе
Глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ограничить права России и Белоруссии в Интерполе. По её мнению, такие «недемократические государства» не должны работать в организации «в своих политических целях».
17:22
МИД: Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства с Россией
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства и взаимного сотрудничества в отношениях с Российской Федерацией.
17:19
ESPN: «Чикаго» отстранил Перри из-за инцидента с сотрудником клуба
Стала известна ещё одна причина отстранения нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Кори Перри от команды.
17:11
Власти Челябинской области объяснили ситуацию со срубленным на праздники деревом
Женщина в Челябинской области обвинила городские власти в краже её ели. В соцсетях она заявила, что они с мужем посадили дерево 41 год назад на участке родственников, однако дерево срубили для главной городской площади к новогодним праздникам. В местной администрации объяснили ситуацию RT.
17:05
Глава ЛНР Пасечник: Дом журналиста открылся на территории республики
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что в регионе начал работать Дом журналиста.
17:04
ФФККР: Морозов и Еремёнко продолжат работу с Крыловой, в США Аннабель будет лечиться
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением по поводу информации об отъезде фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еремёнко, выступающих в танцах на льду.
17:02
ФТС России предотвратила нелегальный вывоз в Казахстан 15 двигателей для БМП
Сотрудники таможенной службы Саратова предотвратили нелегальный вывоз 15 двигателей для боевых машин пехоты, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
17:01
Врач Абакумов рассказал о симптомах кори
Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал, что при кори температура тела может подниматься до 40 градусов, также будет болеть горло, появится кашель.
16:58
Прокурор запросил 13 лет заключения за подготовку теракта в Херсоне 9 мая
Гособвинитель запросил наказание в виде 13 лет лишения свободы для украинца Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне 9 мая.
16:57
Осуждённого за шпионаж Пола Уилана ударили по лицу из-за ссоры в тюрьме
Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан поссорился с другим заключённым в тюрьме в Мордовии, гражданина США ударили по лицу. Сейчас в колонии проводится проверка.
16:50
ХАМАС заявило о гибели трёх израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа
В палестинском движении ХАМАС заявили о гибели по меньшей мере трёх израильских заложников из-за обстрелов сектора Газа.
16:49
Косторная и Куница выступят на чемпионате Москвы
Российская спортивная пара Алёна Косторная — Георгий Куница примет участие в чемпионате Москвы.
16:47
Ещё одну площадку включили в программу реновации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичную программу реновации включили новую площадку в Кунцеве.
16:47
Рыбный рынок начал работу в Косино-Ухтомском районе Москвы
В Косино-Ухтомском районе столицы начал работу новый рыбный рынок «Москва — на волне». На церемонии открытия присутствовали мэр Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
16:46
ГД в I чтении приняла проект о запрете увольнять одинокого родителя с ребёнком
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете увольнения одинокого родителя, который воспитывает ребёнка в возрасте до 16 лет, говорится на сайте ГД.
16:44
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал приближение курса доллара к 90 рублям
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что в ближайшее время курс доллара будет приближаться к 90 рублям.
16:41
Госдума одобрила уголовное наказание для добровольцев за правонарушения
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за ряд преступлений против военной службы.
16:41
В Молдавии отказались проводить салютом умершего участника Сталинградской битвы
Агентство военной науки и памяти Молдавии, подчинённое Министерству обороны республики, отказало в проведении церемонии прощания с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Гладковым, который умер на 103-м году жизни.
16:34
Истомин не знает, продолжит ли Миронова заниматься биатлоном
Российский тренер по биатлону Артём Истомин прокомментировал будущее призёра Олимпийских игр Светланы Мироновой.
16:32
Украинская певица Джамала заочно арестована по делу о фейках о ВС России
Московская прокуратура утвердила обвинение в отношении Сусаны Джамаладиновой (украинская певица Джамала). В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по делу о фейках о российской армии.
16:31
Цена нефти марки Brent поднялась до $83 за баррель
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $83 за баррель впервые с 15 ноября.
16:27
RMF FM: число пострадавших при нападении на школу в Польше возросло до трёх
Число пострадавших в результате нападения с ножом на школу в Польше возросло до трёх.