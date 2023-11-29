СТРАНА: офис Зеленского запретил украинским губернаторам общаться с главкомом ВСУ Залужным

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18:19 В Подмосковье потушили 181 лесной пожар за сезон В Московской области потушили 181 лесной пожар с 10 апреля по 15 ноября, что на 160 меньше, чем годом ранее.

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18:19 В Тюменской области газифицируют 18 посёлков в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о газификации ещё 18 посёлков в 2024 году.

18:16 Sabah: убийца двух россиянок в Турции вернулся в Литву Предполагаемый убийца двух россиянок в Турции после преступления улетел в Литву, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на правоохранительные органы.

18:16 Президент Аргентины заявил, что уведомил США о своей позиции по БРИКС Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что уведомил американских чиновников о своей позиции по участию страны в БРИКС.

18:15 Татауров: согласен с Мишиным, мужское катание без четверных — это нонсенс Олег Татауров, тренер фигуриста Владислава Дикиджи, высказал своё мнение о мужском одиночном катании.

18:04 Выставка «Освобождение Европы...» откроется в Москве 28 декабря В Государственном центральном музее современной истории России 28 декабря 2023 года музей-заповедник «Бородинское поле» представит проект «Освобождение Европы...», посвящённый 210-й годовщине сражения при Лейпциге.

18:04 Поздняков: ждём от МОК решение — исправить ошибку, совершённую в феврале 2022-го Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение от Международного олимпийского комитета (МОК).

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18:03 В больнице Оренбурга откроют госпитальную школу В новой детской областной клинической больнице Оренбурга откроется госпитальная школа «УчимЗнаем». Она станет 62-й инновационной площадкой проекта госпитальных школ.

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17:57 В зоопарк Удмуртии привезли птенца розового фламинго В зоопарк Удмуртии доставили птенца розового фламинго, спасённого на территории Пермского края.

17:57 Сотрудники МЧС спасли провалившихся под лёд лошадей в Челябинской области Сотрудники МЧС спасли лошадей, которые провалились под лёд на озере Кожакуль в Челябинской области, сообщили в министерстве.

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17:04 ФФККР: Морозов и Еремёнко продолжат работу с Крыловой, в США Аннабель будет лечиться Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с заявлением по поводу информации об отъезде фигуристов Аннабель Морозов и Игоря Еремёнко, выступающих в танцах на льду.

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16:58 Прокурор запросил 13 лет заключения за подготовку теракта в Херсоне 9 мая Гособвинитель запросил наказание в виде 13 лет лишения свободы для украинца Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне 9 мая.

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