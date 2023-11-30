LCI: протесты украинок из-за отсутствия ротации на фронте — признак усталости от войны

Украинские женщины уже несколько недель выходят на митинги с требованием предоставить отпуск солдатам, которые почти за два года отдыхали лишь 25 дней. Такие протесты свидетельствуют об огромной усталости от войны в преддверии второй зимы военного конфликта, рассказывает LCI.

ВЕДУЩАЯ LCI: Владимир Зеленский много возмущался в адрес тех людей, которые пьют кофе в Киеве. Он упоминал об этом два-три раза, говоря: «Не забывайте наших парней!» А потом гайки стали закручивать. Мы уже говорили об уволенных начальниках военкоматов, но также ввели более жёсткие законы.

МАГАЛИ БАРТ, международный обозреватель LCI: Особенно для молодёжи, чтобы попытаться призвать молодых людей, которые старались избежать мобилизации, поступая на несколько университетских программ. Эти протестующие, которых не так-то и много — нельзя преувеличивать это движение, — но, действительно, вот уже несколько недель они протестуют.

В этом также чувствуется огромная усталость от войны. Наступает вторая зима. Всего 25 дней отпуска за два года — этого мало, но проблема в том, что украинской армии не хватает мужчин, поэтому по-другому не получается. И уже, по свидетельствам с фронта в Авдеевке, уже на передовой недостаточно солдат. Здесь уже на 20 процентов меньше военнослужащих, чем должно быть. Так что как в таких условиях обеспечить ротацию, о которой вы говорили? Проблема в том, что это очень, очень сложно. В то же время сейчас идёт натиск с российской стороны, так что Украине нельзя ослаблять линии обороны.

Дата выхода в эфир 29 ноября 2023 года.