Axios: Украина оказалась в тройном тупике

Тупиковая ситуация по трём направлениям грозит оставить Украину без будущего, пишет Axios. Помимо неудач на фронте, Киев может лишиться финансовой поддержки Запада из-за сопротивления республиканцев и разногласий в Евросоюзе.

Украина оказалась в тупике по трём важным направлениям: на поле боя, в конгрессе и Евросоюзе, пишет Axios. Такая ситуация ставит под угрозу будущее страны.

Как рассказывает издание, Путин сделал верную ставку на то, что наступательный импульс российской армии продержится дольше готовности западных политиков поддерживать Украину. В прошлом месяце главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что «глубокого и красивого прорыва не будет». Согласно анализу The Washington Post, неудаче Киева на передовой способствовала нехватка авиации, в то время как у России имеются дешёвые дроны и множество мин.

Внимание всего мира переключилось на Израиль и сектор Газа, что может лишить Украину помощи, обещанной президентом Байденом и НАТО, отмечается в статье. В понедельник Белый дом предупредил, что без дополнительных ассигнований конгресса ресурсы на поддержку Украины закончатся к концу года. Переговоры по выделению средств Киеву идут параллельно с обсуждением мер по ужесточению охраны границ США. По словам демократов, прошедшие заседания оказались безрезультатными, потому что республиканцы отказываются идти на компромисс: они настаивают на реформе миграционной политики как обязательном условии для соглашения по Украине.

В то же время разногласия среди европейских лидеров по бюджету могут лишить Киев дополнительной помощи в €50 млрд, указывает Axios. В прошлом месяце на парламентских выборах в Нидерландах неожиданно победили ультраправые, что воодушевило премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он потребовал исключить переговоры о вступлении Украины в ЕС из повестки саммита Совета Европы, который пройдёт 14—15 декабря. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина недавно назвала предстоящую встречу лидеров ЕС «экзистенциальным моментом» для будущего страны.