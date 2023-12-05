NBC: Киев отчаянно пытается привлечь внимание всего мира к украинскому конфликту

У Украины продолжают накапливаться проблемы. Правительству Зеленского приходится бороться за глобальное внимание на фоне нового ближневосточного кризиса и сталкиваться с растущими внутренними разногласиями, вызванными провалом летней кампании ВСУ, передаёт NBC.

Украине приходится не только противостоять российской армии. Страну, которая борется за глобальное внимание, обуревают растущие внутренние разногласия после того, как широко разрекламированное наступление ВСУ, на которое ушло месяцы подготовки и миллиарды долларов, не принесло значительных результатов, пишет NBC.

«Существует сильная усталость от конфликта. Многие украинцы разочарованы тем, что не удалось добиться быстрой победы», — признаётся в интервью телеканалу киевский политолог Владимир Фесенко.

Боевые действия в целом «зашли в тупик» по ряду причин. В том числе из-за «неуверенности» и «отсутствия срочности» со стороны западных союзников, в результате чего ВСУ получили важные поставки слишком поздно, считает вашингтонский военный аналитик Раджан Менон.

Но, по его мнению, самым главным препятствием для продвижения украинской армии стало отсутствие надлежащего прикрытия с воздуха. Ведь российские ВКС значительно превосходят украинские ВВС по численности и мощности.

Дальнейшая помощь Запада уже находилась под большим вопросом из-за растущей усталости Европы от конфликта и политических распрей в Вашингтоне. С началом же нового ближневосточного кризиса поддержка Киева вообще ушла на второй план, отмечает телеканал.

«Война в Газе произошла в ужасное время для Украины», — рассуждает Менон. Ведь в результате, по его словам, между Киевом и Тель-Авивом началась самая настоящая конкуренция за ограниченные ресурсы США.

В прошлом месяце глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев с неожиданным визитом, чтобы продемонстрировать, что США не забывают о его борьбе с Москвой. Но украинские власти не питают иллюзий.

«Тактически переключение внимания с Украины на Израиль несколько осложнило нашу ситуацию, поскольку наш конфликт перестал быть единственной горячей точкой на планете», — сетует NBC депутат Верховной рады Егор Чернев. «Об Израиле все говорят больше, и именно ему направляется приоритетная помощь США», — добавляет политик.

Проблемы Украины усугубляет раскол в её руководстве. Владимир Зеленский и его сторонники пытаются переложить ответственность за неудачи на фронте на главкома ВСУ Валерия Залужного и добиваются его отстранения, обращает внимание NBC.

Но, по мнению аналитиков, подобный шаг лишь обострит существующие в стране противоречия. «Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут иметь весьма неоднозначные последствия, в том числе ослабить позиции самого Зеленского», — предупреждает Фесенко.